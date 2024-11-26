聽新聞
0:00 / 0:00
只能刷老公卡…家庭主婦「沒信用卡」嘆麻煩 網揪一點：違法
申辦信用卡都要提供財力證明，但對於家庭主婦或是收現金的職業，較難以提供證明。日前有位家庭主婦表示「有些家用品網購比較便宜，但我要刷先生的卡，要等他告知驗證碼，現在是不是沒工作辦不了信用卡？有沒有別的方法？」對此，網友回應「可以叫老公辦附卡就好」。
一名網友在PTT發文表示，她剛生完小孩，有跟老公協議「她先回歸家庭，照顧寶寶」，但認為畢竟要靠先生養家一陣子，怕自己會亂花錢，於是就把信用卡先暫停起來，不過執行幾個月後，發現生活採購不太方便。
原PO舉例「有些用品要網購比較便宜，而且刷先生的卡，還要等到他告知驗證碼」，她疑惑「現在沒有工作，是不是辦不了信用卡啊？想找網購或Line pay、街口有回饋的信用卡，想問有沒有其他方法？」
對此，網友建議「叫老公辦附卡給你」、「看看名下還有沒有其他存款、房地產等等，不過還是要請銀行認定」、「我建議可以先辦簽帳卡」、「你可以辦看看好市多的富邦卡」、「我也是家庭主婦，第一張辦中國信託過了」、「你可以使用簽帳金融卡啊」、「我之前當了6年家庭主婦，有薪資、財力證明就可以辦過」。
但也以網友提醒她「你知道刷非本人的信用卡是違法的嗎？」、「建議你辦附卡，非本人刷卡已經違反合約了」、「我老婆以前拿存款500萬去辦，也沒有申辦通過，後來拿台北市地契共有人去辦，也還是沒有過，好像真的沒有辦法」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言