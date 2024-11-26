只能刷老公卡…家庭主婦「沒信用卡」嘆麻煩 網揪一點：違法

申辦信用卡都要提供財力證明，但對於家庭主婦或是收現金的職業，較難以提供證明。日前有位家庭主婦表示「有些家用品網購比較便宜，但我要刷先生的卡，要等他告知驗證碼，現在是不是沒工作辦不了信用卡？有沒有別的方法？」對此，網友回應「可以叫老公辦附卡就好」。

一名網友在PTT發文表示，她剛生完小孩，有跟老公協議「她先回歸家庭，照顧寶寶」，但認為畢竟要靠先生養家一陣子，怕自己會亂花錢，於是就把信用卡先暫停起來，不過執行幾個月後，發現生活採購不太方便。

原PO舉例「有些用品要網購比較便宜，而且刷先生的卡，還要等到他告知驗證碼」，她疑惑「現在沒有工作，是不是辦不了信用卡啊？想找網購或Line pay、街口有回饋的信用卡，想問有沒有其他方法？」

對此，網友建議「叫老公辦附卡給你」、「看看名下還有沒有其他存款、房地產等等，不過還是要請銀行認定」、「我建議可以先辦簽帳卡」、「你可以辦看看好市多的富邦卡」、「我也是家庭主婦，第一張辦中國信託過了」、「你可以使用簽帳金融卡啊」、「我之前當了6年家庭主婦，有薪資、財力證明就可以辦過」。

但也以網友提醒她「你知道刷非本人的信用卡是違法的嗎？」、「建議你辦附卡，非本人刷卡已經違反合約了」、「我老婆以前拿存款500萬去辦，也沒有申辦通過，後來拿台北市地契共有人去辦，也還是沒有過，好像真的沒有辦法」。