主管每天傳「長輩圖」該回嗎？ 職場老鳥：努力拚命幹活比不上會拍馬屁的能力
主管每天早上長輩文回還是不回
筱筱抱怨新來的部門副總，每日早上都會發早安的長輩圖。
筱筱剛開始意思意思地回應了幾次。後來就覺得太煩了，選擇漠視當作沒看見。
「反正也就順手的事情，你就回他吧！」菲這樣勸說。
「你不是最討厭這種虛假的職場文化嗎？」筱筱於菲的𨍭性頗不以為然。
「那是我年輕不懂事。」菲也提醒筱筱：「妳不也說新來的副總在整頓組織，小心為上啊！」
領導選人，通常是選這讓他放心的。其次，才考量能力強不強。
努力拚命幹活的能力，比不上會拍馬屁的能力。
比起會拍馬屁的，讓主管覺得你跟他站在同一陣線，可能又更吃香了。
「搞不好每天早上的問候長輩圖，這是他對員工的一種服從測試呢？如果比起其他人的愛理不理，你能展現積極的態度，也許就可以在組織改組中趨吉避凶。」
雖然這可能是菲太過於小人之心，不過，在職場上不用惹非必要的麻煩才是上策。
尤其是在敵我實力不明時，還不太了解對方的性格與動向之前，小心一點總是好的。
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