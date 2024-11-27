《捨得自己》吳若權：鍛鍊提起的能力，才有放下的勇氣

具備承擔的意願和能力，就能放下，而不放棄

總共只有兩百六十個字的《心經》，用二十一個「無」字，闡述人生一切全是虛幻妄想；長約五千多字的《金剛經》，沒有出現一個「空」字，後人覺得它把空性的本質闡述得十分深刻徹底，引領讀者了悟世間所有都並非真實存在。

《心經》和《金剛經》，這兩部經典的篇幅與架構不同，均屬大乘佛教的核心教義，都強調「空」的概念，認為：一切現象皆無自性，無法獨立存在。所有離開這個真理的思維，全是妄念。藉此去除我執，斬斷煩惱。

俗話說：「世間種種，終必成空。」這只是凡人如你我的感觸，真相其實是：「世間種種，本來就是空的啊。」大多數人追求的名利，從頭到尾都不是真實的存在。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》) 讀到這個論點，若沒有經過踏實而深入的學習與領會，很可能誤以為佛學是非常消極的，有些人還會因此懷疑地質問：「既然一切都是空，何必還要有所作為呢？」 「難道，大家這輩子出生來到地球，都只是白忙一場？」

這的確是許多民眾誤解。所謂的「積極」與「消極」，並非絕對、獨立的存在，不是以「非黑即白」的二分法，所能片面論斷。

曾有學者以開車作為比喻。駕駛要讓汽車行進或加速，必須踩踏「加油」踏板；要讓汽車減速或停止，就必須以「剎車」來控制。從表面上以速度的觀點看來，你可以說「加油」是積極的，「剎車」是消極的。

但實際上，並不是永遠都可以如此解釋。在遭遇危急狀況，或千鈞一髮的時刻，「剎車」就是非常積極的作為；而且唯有「剎車」，才能確保人車的安全。

再拿健康養生為例，重視飲食和規律運動，是「積極」的，莫要等到罹患疾病再來吃藥、復健。但是，對於像我媽媽這樣中風而且罹癌的高齡長輩來說，她願意按時吃藥、定期復健，就是非常積極的行為。

把握當下，積極作為；結果如何，不必執著

佛法並非教人：完全不作為；而是有所為、有所不為。並且，在盡力作為之後，就要像無所作為那樣寬心自在。最簡單易懂的道理就是：把握每一個當下，積極盡力去做；對於之後的結果如何，就不必在意、不用執著。

但世間大多數的人，是反其道而行的。既沒有把握每一個當下，積極盡力去做；錯過積極努力的過程，對不如己意的結果非常遺憾、難過。

還有另一種人，認為自己已經把握過程中的每個當下，卻沒有達到令自己滿意的成果，那種過度努力的遺憾、難過，又千百倍於不夠努力的人。

其實一個人努力的程度，很難用絕對的標準去論斷，唯有靠自己去覺察體會；當事成定局之後，無論是否已經用盡全力、結果是否能如所願，都不必在意、也不用執著。這些反應都無濟於事，徒增煩惱；必須學會放下，才能解脫。

回想起父親去世之前，短暫臥病的時光，深刻的印象，仍歷歷在目。當時他已經八十歲，本來身體十分硬朗，突然覺得心臟不適送醫，住院四個月就因為多重器官衰竭而撒手人寰。

那段期間，我除了在醫院照顧他、還要忙於照顧中風的母親、並繼續工作維持家計，勞心勞力地往返奔波，猶如蠟燭「三」頭燒。一位知己好友很心疼地問我：「你怎麼能這樣撐下去？」當時的我，因為沒有其他可以逃避的選項，所以幾乎沒有猶豫地回答：「我不想要有遺憾。」

身為家庭照顧者，持續將近三十年沒有功勞、只有疲勞的日子，之所以能這樣日復一日地堅持著、努力著，大概也都是靠「我不想要有遺憾」這個信念支撐自己。

但，真的能夠沒有遺憾嗎？

「放下」是斷捨煩惱；「放棄」是不肯盡力

父親離開以後，二十幾年來，我才知道：無論多麼盡心盡力，甚至超過自己能付出的極限，都還是會有遺憾。夜深人靜時，總會浮現：「那時候，我如果再……一點，會不會結果就不一樣？」

從自責到自虐，是人生中一部過站不停的直達車，日夜往返，周而復始。以為盡心盡力就可以不會有遺憾，但後來發現不論怎麼做，都仍然會有很大的遺憾。這個遺憾，始終對無法放下的人，進行情緒的鞭打。

放下，很難啊！對曾經努力過的人來說，「放下」最難的癥結是，當事人還不想「放棄」啊。無論結果如何，都希望可以回到過去挽救或彌補。

顯而易見，希望回到過去，這就是妄念。佛法真正教導的是：我們要學會「放下」，而不是「放棄」。「放下」是斷捨煩惱牽掛，這是需要經過鍛鍊之後，才能做到的；「放棄」則是直接拋開責任與期待，置之不理，而後完全躺平。

「曾盡力的遺憾」，與「未曾盡力的遺憾」，兩者並不相同。前者的痛苦，來自深刻的愛；後者的痛苦、或不痛苦，都來自於逃避不想面對的心態。

即使「世間種種，本然是空」。當你坦然面對無常的人生，勇於修習自己的課題，終將明白：讓自己擁有提起的能力，再來說放下才有意義。如果承擔的意願與能力都不具足，放下只是從一開始就躺平而已。這是放棄，不是放下。

知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法。 ─《金剛經．正信希有分第六》 【譯】要知道我所說的一切法，就像以船筏為比喻，當證得涅槃，渡人過河到彼岸，就不再需要船筏。連正法都要捨去；更遑論是那些不符合佛法的言論了。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》作者：吳若權)