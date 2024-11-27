上越多心靈課程、花越多金錢就可獲得救贖？邪教組織專家揭「靈性上癮」特質

上癮的程度越深，就越空虛

為了靈性的學習與成長，我參加過很多課程、也親自舉辦過幾次工作坊。有的是免費，有的需要收費。價格是高或低，其實很難講。牽涉到成本結構，以及主辦方預期的利潤。

例如：我曾接受專家委託，幫忙協辦邀請來自美國的身心靈老師到台灣上課。光是付給他一個人的師資、交通、食宿等成本，就超過新台幣一百萬元，還不包括：講義的翻譯與印刷、現場即時口譯，以及場地租金等。小班制三天課程，每個學員付費上萬，事後大家都覺得很有收穫。

類似這樣成本結構的活動，幾乎沒有利潤可言，純粹只是為了引進好的師資與課程，分享給本地對身心靈成長有興趣民眾。能夠贊同這個價值的學員，認為物超所值；無法理解的人，就覺得很瞎，甚至將它歸類為怪力亂神的詐騙行為。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》) 收費高低，見仁見智。至於是不是詐騙呢？有時候確實真假難辨。社會上，不乏近乎邪教團體的組織，成本與財務始終交代不清，打著身心靈的名號招搖撞騙，多年累積的斂財金額十分龐大，至今屹立不搖。

市面上還有其他近似「豪華靈性旅行團」，廣招學員成團到海外取經，動輒新台幣十幾萬元起跳，還是有人趨之若鶩，一位難求。可見這個市場供需，已經趨向商業機制。

每個人能夠用來投入於靈性學習的預算不同，只要量入為出，沒有超過負擔，旁人無法置喙。

只不過各國都曾經發生很相似的個案，結果都十分慘烈。因為迷上邪教，搞到傾家蕩產，家人勸阻不成，必須與其斷絕經濟和關係，最後人財兩失。還有其他個案，弄到家破人亡。

明明初衷是要追求靈性成長，為什麼結果這麼慘？許多研究邪教組織的專家都認為，這些當事人都有「靈性上癮」的特質。

起因於內心十分空虛，為了解除煩惱或疑問而開始靈性學習，卻誤入歧途而產生依賴，以為上越多課程、花越多金錢，就可以類似「買到贖罪券」的概念，讓自己獲得救贖。越是追求，執念越強，導致越陷越深。

停止追求，放下渴望，即使不完美也沒關係

靈性上癮，其實和對菸、酒、毒品上癮，並無二致。所有極力追求覺醒或開悟的人，都很容易成癮，無關於你要追求的是金錢、名聲、幸福或愛。過度追求，正意味著你無法接納不完美的現在，才會使盡全力要逃離此刻，執著於未來。

而且，誤以為上越多課、花越多錢，就能追求到越高深的靈性成長，卻忽略了一個很重要的事實：靈性的本質，是要清理、是要放下，而不是要追求更多。

《金剛經》提到：「是法平等，無有高下。」無論是卑微到覺得自己無法攀登靈性的高峰、或是狂傲到認為自己的能力或財力可以獲得一切真理，這兩種想法都是妄念。 想讓自己重獲平靜，並不需要花很多錢，也未必要具備什麼條件，可以從最基本的呼吸開始練習，專注於練習吐氣與吸氣，再純熟到忘記自己正在專注地吐氣與吸氣。從這個過程，去體驗放下念頭、進而放下自己。 最後，當完全放下呼吸的那一刻，都已毫無懸念，就是徹底的解脫。佛學說的「涅槃」，大致若此，差別就在於是否如實證道，就真的因人而異。 是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提。 ─《金剛經．淨心行善分第二十三》 【譯】此法平等而不分高下，這就是「無上正等正覺」。只要以無我、無人、無眾生、無壽者等破除四相的心念，來修持明心見性的一切善法，就可以證得「無上正等正覺」。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》作者：吳若權)