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令人感動的低毛利！雷軍當年1句最多賺5%讓小米成功 為何卻害其他企業走錯路？

聯合新聞網／ 時報出版
雷軍。（取材自界面新聞）
雷軍。（取材自界面新聞）

雷軍在一次採用訪中講過，「硬體最多賺5%的純利潤」，這句話背後其實是有許多彈性和回旋餘地的，比如，產品的研發費用要不要計入硬體成本？如果大量投入研發，那淨利潤低並不代表產品毛利就一定低。

再比如，手機可以在用戶使用中持續獲得其他營運收入，那這部分收入是不計入硬體利潤的。

但是有許多企業，包括小米生態鏈的許多企業和品牌，都在學習小米「低利潤」上走錯了道路。

（本文出自《顧客價值行銷》)
（本文出自《顧客價值行銷》)
因為雷軍在「令人感動的低毛利」這件事上獲得了很大的成功，他有意無意地也會認為在任何產品上都可以採取這種定價方式，這就是沒有根據實際情況來思考問題。

雷軍在與多家小米生態鏈企業創始人的溝通中都表達了這種態度，比如產品只賺10個點的毛利，其實這種一刀切的做法讓許多企業走了彎路。

比如順為資本投資的從事家庭裝修行業的公司愛空間，當年雷軍指導說裝修只賺10個點的毛利，確實讓愛空間短時間內爆發了一下。

可是裝修行業的集客成本太高，客戶又幾乎沒有回購，加之裝修施工極其複雜，不能像小米手機一樣可以透過用戶後來的使用收取其他費用，所以10 個點的毛利根本無法維持其正常的企業經營。後來愛空間在經營中逐漸調整了當初的定價。

所以定價還是需要符合一個行業、一個企業、一個產品的正常邏輯才對。

（本文出自《顧客價值行銷》作者：小馬宋)

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