年輕準備退休金根本不切實際？ 雨果：資金早入市場…過程中斷依舊能獲不錯報酬

準備退休金的最佳時機這個問題既簡單又複雜。最簡單的答案是「現在」或「越早越好」。越早開始準備退休金，每月或每年需要投入的金額就越少，並且透過投資市場的報酬和時間複利效果，達成退休目標會更輕鬆且快速。

實際考量下來，準備退休金的第一步是確定你想什麼時候退休，然後從這個目標時間向回推算。如果你希望40歲退休，可能需要從20-25歲就開始積極準備，並且需要有較高的收入，創業也是一個可行的途徑。

如果像大部分人計畫在60-65歲退休，那麼從25歲開始，還有35到40年的時間可以慢慢累積資產，時間越長，投資的複利效果越明顯，所需的資金負擔也會減輕。

舉個例子，如果你的目標是在65歲時累積1500萬元退休金...

從25歲開始投資，每月需要投入7825元，或每年約93900元，這樣40年後你就能達到目標。 如果你推遲到35歲才開始，則每月需要投入15318元，45歲則需投入32920元，到了55歲，每月需高達91876元。 延遲10年，金額幾乎翻倍，而55歲才開始準備退休金，所需投入的金額比45歲時增加近三倍。

同樣，假設25歲一次性投入150萬元於年化報酬率6%的資產配置中...

65歲時也可達到1500萬元。 如果35歲才開始，就需要投入約260萬元 45歲則要470萬 55歲則需要840萬。 每推遲10年，所需資金幾乎翻倍，因此，越早準備退休金，效果越好。

然而，現實生活並非如此線性。收入可能會波動，甚至失業，有些人可能會結婚、生子，或需要奉養父母。多數人只有在剛踏入社會至結婚前的這段時間，才能較輕鬆地儲蓄。這段時間，生活負擔較輕，只要不過度追求奢侈生活，這是人生中最容易存錢的時期。但一旦結婚有了家庭，開銷自然增加，特別是購房和養育子女，直到孩子長大離巢，才會有餘裕開始專注於退休儲蓄。

30年前，通常人們在25歲結婚，孩子45歲時畢業，父母還有20年時間可以準備退休金。然而，現代人結婚普遍較晚，很多人在30歲後才結婚，當孩子大學畢業時，父母已經55歲了，並且往往還需要同時照顧年邁的父母。如果55歲才開始準備退休金，無疑是一項艱鉅的挑戰。

要年輕人在25歲時就開始存退休金的確不容易，因為剛踏入職場，大多數人都忙於打拼事業，誰會去想到退休呢？而且，這個年紀正是享受人生、交朋友、出國旅遊的時期。因此，少有人會從一開始就認真存錢為退休做準備。

人生不應該只是為了退休而活。在25至35歲這段時間，應該合理規劃生活，同時妥善管理收入與支出。在享受生活的同時，也要養成固定儲蓄和投資的習慣。雖然這段時間的儲蓄金額可能不多，但只要養成習慣，對將來的退休計畫將大有幫助。

結婚有小孩後，開銷會大幅增加，甚至有一段時間無法儲蓄，但不必過於擔心，只需專注當前的生活任務。當孩子進入國小後，開銷可能減少一些，這時可以開始重新進行儲蓄計畫。如果50歲才能開始準備退休金，那麼時間的複利優勢已經不再，這時就必須依賴更高比例的薪資儲蓄來彌補。

我們來看一個假設情況。 如果在25歲至35歲之間，每年能儲蓄12萬元並投入年化報酬率6%的投資組合，那麼到35歲時，你的資產將累積到約163萬元。 如果在35至45歲之間因結婚和有小孩而暫停儲蓄，這筆163萬元的資產仍可在投資組合中繼續增值，45歲時約達到292萬元。

假設此時收入增加，並且每月能再投入1萬元進行投資，則到55歲時，這筆投資可達687萬元。此時距離65歲的1500萬元目標還有10年，只需每月投入約16532元，或每年20萬元，即可達成目標。

總結來說，雖然年輕時開始準備退休金可能不切實際，但從數據上看，越早開始儲蓄和投資，後來的退休準備會越輕鬆。即使中途中斷儲蓄，只要資金仍在市場中持續獲取報酬，依然可以取得不錯的回報。

對於20幾歲的年輕人而言，不必急於存退休金，可以將其視為資產投資。資產積累得越早，你越有可能提早達成財務自由，從而有更多選擇去追求自己喜歡的工作。反之，若到50歲才開始為退休儲蓄，將會是極具挑戰性的任務。

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