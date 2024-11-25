資訊系統主機購置案 廠商借用他人名義或證件投標法律後果嚴重

Q：甲機關有一資訊系統主機購置案，採用最有利標的方式招標，乙廠商有意投標，並借用丙廠商的名義及證件以「陪標」的方式參與投標，乙廠商因而得標，並與甲機關簽約。

甲機關嗣後發現代理乙廠商出席開標會議的A與代理丙廠商出席開標會議的B，二人的投標單位均為「乙廠商」，即同一公司，甲機關認為乙廠商借用丙廠商的名義及證件參與投標，乙廠商會有何法律後果？

（本文出自《政府採購法律解析與爭議解決》) A：參與投標的廠商不得有《政府採購法》第50條第1項的行為。該條文規定，投標廠商有下列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商：

一、未依招標文件之規定投標。

二、投標文件內容不符合招標文件之規定。

三、借用或冒用他人名義或證件投標。

四、以不實之文件投標。

五、不同投標廠商間之投標文件內容有「重大異常關聯」。

六、《政府採購法》第103第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。

七、其他影響採購公正之違反法令行為。

就以本案例而言，甲機關發現分別代理乙、丙廠商出席開標會議之代理人A、B，二人之勞保的投保單位都是「乙廠商」，於是認定乙廠商借用丙廠商名義及證件，丙廠商顯係「陪標」，於是適用《政府採購法》第50條第1項第3款的規定及同條第2項的規定撤銷決標。

按《政府採購法》第50條第1項第3款「借用他人名義或證件投標」，係指被借用名義或證件的廠商無投標的意思，而「明示」或「默示」同意他人使用其名義或證件參加投標，但不為價格的競爭，以達借用之廠商或其他特定廠商得標的目的（註）。

依上所述，本案自可適用《政府採購法》第50條第1項第3款及第2項的規定，將決標撤銷，甚至「終止」或「解除」雙方已簽訂的採購契約。

又，廠商尚須注意採購機關還會將此事實刊登「政府採購公報」；因依《政府採購法》第101條第1項第2款規定，機關辦理採購，發現廠商「借用或冒用他人名義或證件參加投標」，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出「異議」者，將刊登「政府採購公報」。

參與投標務必遵守規定，方可免於招來法律麻煩！

註：參見行政院公共工程委員會編印：政府採購申訴案例彙編(四)，頁439，民國96年4月四版，行政院公共工程委員會發行。

（本文出自《永然文化出版》作者：李永然律師)