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房子增貸買高股息ETF？他想用這招創造被動金流 內行建議保險做法

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有人發文，表示自己想用房子增貸，並用這筆資金購入高股息ETF，並詢問網友是否可行。圖／ingimage
近日有人發文，表示自己想用房子增貸，並用這筆資金購入高股息ETF，並詢問網友是否可行。圖／ingimage

每個人都希望自己能有更多的收入，近日有人發文，表示自己想用房子增貸，並用這筆資金購入高股息ETF，並詢問網友是否可行。

原PO在Dcard發文，表示自己的現居住家購於10年前，房貸已經還到一定程度，現在他突然想把這間房子拿去增貸，並將這筆資金全數投入高股息ETF。

原PO表示自己目前持有0056、00878及00919，想要自組月配息來支撐房貸利息。他也想知道自己目前這樣「以年利率配息5%為及格標準的做法」是否可行，還是應該配置市值型ETF或是VT。

不少網友認為這種方式可行，甚至有人已經這麼做了，「這週增貸370萬剛下來，利率2.4%，30年期。投入300萬，一半投市值型006208，一半投0056 cover房貸，並且先把一年的房貸(大約19萬)先放入扣款銀行以備房貸繳不出來。我也想要實測一年，之後再看是否每月股息繳房貸，理想是希望薪水可以負擔，股息就繼續複利」、「通常股息利率都大於房貸利率，金流穩定的話只會更輕鬆」。

也有網友認為現在股市處於高點，這個時候增貸買股票時機不算太好，「總之大方向就是：1.高息ETF買到利息夠還貸就好。2.股債要平衡用來降低風險。3.目前股市處於高點，不要急著all in市值型，手上要留現金，定期慢慢投入」、「你現在all in是屬於平常進場，風險有點大了」。

也有網友建議原PO考慮理財型房貸，「建議借理財型房貸，我自己是1000萬2.58%，好處是有動用才會有利息且可以隨借隨還，有大跌再分批買入壓力比較不會那麼大」。

Dcard ETF 利息 市值型 理財 高股息

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