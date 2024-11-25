年薪500萬該買房嗎？女業務怕收入不穩定 網見一條件勸：錢留身邊

如果存款夠多，該買房還是把錢留在身上呢？一名28歲的女網友發文，她年薪500萬，存款1000萬左右，想在結婚前買房，但又怕業務收入不穩定，因此詢問網友：「要買房嗎？還是現金留在身上比較安心呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前28歲，存款1000多萬元，年薪500萬，因為一直有買房的夢想，想在結婚前完成這個目標，但因為從事業務的工作，擔心收入每年都不穩定，因此很糾結是否要買房。

原PO表示，未來的老公已經有新房了，因為是父母送他的，完全不用背房貸，未來可能會換更大的房。原PO也透露，她想買3房以上、只考慮雙北，雖然頭期款夠，但又怕存到快退休的錢就沒了，工作也沒有出錯的空間，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸把錢先留在身邊，「留在身上比較安心喔」、「不要急，我自己也是資產差不多一千萬，先投資把資產滾大，目標應該是能夠把自己生活顧好、穩定」、「我會建議繼續存，分散投資，因為夫家已經有房的狀態，房子目前不是最好的投資項目」、「當然是留現金啊，又不是沒地方住」。

不過也有網友建議，如看到喜歡的房，也可以買來當房東，「如果買房不是現在要自住需求，或許也能往當房東的條件去挑房子，不過要先了解市場再出手」、「房會越來越貴，基本上可以買，然後出租」、「選房選得好來做出租，房貸部分還有租客可以幫妳負擔」。