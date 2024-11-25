2家水電行均參與政府水管線改善工程投標 雙方負責人被爆有父女關係

Q：甲水電工程行與乙水電工程行均參與丙機關的「水管線改善工程採購案」的投標，甲水電工程行標封內所繳附之押標金○○銀行支票與乙水電工程行支票「連號」；又甲水電工程行負責人A與乙水電工程行負責人B二人為父女關係。丙機關發現上述情形，依法可能會如何處理？

A：按《政府採購法》第50條第1項規定，投標廠商有下列情形之一，經機關於「開標」前發現者，其所投之標不予開標；於「開標」後發現者，應不決標予該廠商：

一、未依招標文件之規定投標。

二、投標文件內容不符合招標文件之規定。

三、借用或冒用他人名義或證件投標。

四、以不實之文件投標。

五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯。

六、《政府採購法》第103條第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。

七、其他影響採購公正之違反法令行為。

（本文出自《政府採購法律解析與爭議解決》) 廠商於參與投標，切勿發生上述情事；而上述情事中之「不同投標廠商間的投標文件內容有重大異常關聯」，究竟指何種情形，廠商亦應注意。依行政院公共工程委員會91年11月27日工程企字第09100516820號令認為：機關辦理採購有下列情形之一者，得依「不同投標廠商間的投標文件內容有重大關聯」的規定處理：

一、投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。

二、押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。

三、投標標封或通知機關信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。

四、廠商地址、電話號碼、傳真號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。

五、其他顯係同一人或同一廠商所為的情形（註1）。

又機關於認定「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯」，上述令釋只是例示，且不具強制性，機關仍得依客觀情事斟酌判斷；倘非屬上示令釋所例示的情事，機關如有相當事證，也可自行認定（註2）。

就以本案例而言，甲水電工程行與乙水電工程行之投標所附的押標金支票「連號」，且負責人具有「父女關係」，極有可能被採購機關認定有「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯之情事」。

而廠商一旦遭機關為上述認定，一來其所投之標，機關依法應不予開標，如於開標後發現，也應不決標予該廠商；二來其所繳納的押標金，恐遭機關依《政府採購法》第31條第2項第7款「其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者」的規定，不予發還（註3）。

註1：參見行政院公共工程委員會編印：政府採購申訴案例彙編(四)，頁100，民國96年4月四版，行政院公共工程委員會發行。

註2：行政院公共工程採購申訴審議訴字第0940183號判斷。

註3：《政府採購法》第31條第2項第7款規定：「廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳：……七、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為。」

（本文出自《永然文化出版》作者：李永然律師)