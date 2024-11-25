兩夫妻存款1000萬、單身房東500萬、雙薪兩寶家庭要3500萬才能退休？ 雨果：四因素決定

什麼時候可以離職不再工作，基本上就是大家常說的退休。法律規定的退休年齡是65歲，但未來可能延後至67歲。

其實，退休並沒有硬性規定的年齡，只要你停止工作後，能持續有足夠的金錢支付基本生活費用，基本上你就可以考慮退休了。

以下舉幾個例子來說明：

李先生與妻子都剛滿60歲，兩個小孩已經獨立，家庭房貸也已經還清。兩人生活習慣簡樸，每月花費大約在2萬至2.5萬之間，喜歡偶爾自駕遊或參加國內旅行團。李先生夫妻在銀行有1千萬元的存款，大部分為定存。李先生估算，依照目前的生活開銷，活到90歲大約需要900萬元，加上定存利息，1千萬的資金應該足以支撐他們的退休生活。

另一位例子是45歲的王小姐，未婚且不打算結婚。她目前每月生活費約5萬元，並計劃退休後適度減少開銷。她擁有500萬元存款，並繼承了兩間沒有貸款的房子，每月租金收入達4.5萬元。對王小姐來說，這筆租金收入幾乎可以覆蓋她的日常開銷，因此她認為目前的財務狀況已足以支撐她的退休生活。

再來是林姓夫妻，兩人皆約40歲，每月收入共35萬元，擁有兩間房產，但還有1,500萬元的房貸未還清，每月需支付15萬元房貸，預計10年後還清。兩人育有兩名子女，年齡為10歲和12歲，目前每月生活開銷約15萬元，剩下的5萬元用於股市投資。他們計劃在孩子大學畢業後、房貸還清時，每月以10萬元為退休生活費，但估計需要準備約3,500萬元的退休資產，預計還需要20年才能達到這個目標。

這三個例子展示了不同的退休規劃和財務狀況。李先生夫妻生活簡樸，資產大部分以存款形式存在，缺乏投資與被動收入來源，這種情況下若遇到意外支出，可能會影響他們的財務穩定性。加上沒有考慮通貨膨脹，單靠定存來過退休生活會有較大的風險。

王小姐則有兩間房產帶來穩定的租金收入，再加上500萬元的存款，只要妥善理財，她的財務狀況相對穩定，就算遇到臨時開銷，風險也較低。

至於林姓夫妻，他們雖然收入高，但支出也相對較高，房貸壓力大，加上育有子女，預計退休需要更長的時間來儲備資金。這也說明高收入並不等同於能提早退休，合理的財務規劃仍是關鍵。

從這些例子中，我們可以得出幾個關鍵因素來決定是否能提早退休：

退休後的花費：花費越少，所需資本也越少，這樣你可以更早退休。 存款累積的速度：越早開始儲蓄，累積資本的速度越快，達到退休標準的時間也會縮短。 生活方式：無論是退休前或退休後，如果你過著較為奢侈的生活，所需累積的資本也會更多，自然退休時間也會被延後。 被動收入：如果你有穩定的被動收入來源，如租金或股息，退休資本的累積壓力會減輕許多。

總結來說，提早退休的關鍵在於提高儲蓄比例、增加投資，並降低退休後的開銷。當收入增加，支出減少，達到退休資本標準的速度也會加快，實現提早退休的夢想就不再遙遠。

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