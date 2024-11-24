培養這12個小習慣 數月內徹底改變你的財務狀況

摘要 把注意力放在你可以實際做出改變的事物上，停止擔心你無法控制的外部環境因素，是養成正確理財思維、邁向財務自由的第一步。

古希臘哲學的智慧，有些在現代依然適用，甚至能提升我們的理財思維。

貝琳達（Belinda）是一位獸醫，儘管她勤奮工作，卻仍背負著龐大的學貸，卡債，生活中還充滿同儕間各樣的攀比，種種壓力讓她感到喘不過氣。

某天，貝琳達在偶然間接觸到古希臘的斯多葛主義（Stoicism），這讓她萌生一個念頭：「我何不用斯多葛派的生活哲學來改善自己的經濟狀況？」

1. 專注在你能掌控的事物

專注在自己可以控制的事情，是斯多葛主義的核心理念。 那些相信自己能掌握財務狀況的人，往往會做出更明智的理財決定。

市場波動、景氣循環，這些是你無法控制的，浪費時間在擔心這些事，對改善自身財務狀況沒有幫助。

貝琳達開始專注於自己能掌控的事物，特別是消費習慣與儲蓄進度。她開始練習有意識地省錢，將生活開銷集中在「真正符合自己價值觀」的地方，享受體驗帶來的長期滿足，而非短暫的物質快樂。

2. 主動接受「不舒適」

斯多葛哲學提倡擁有堅忍不拔的性格，要培養出韌性，則需要偶爾讓自己經歷生活不舒適。套用到理財生活中，能夠「克制住花錢慾望」的人，往往更能從容應對突發狀況。

你可以每個月找一週，嘗試只用最低預算生活，或定期丟掉一些小奢侈品。這些經驗累積下來，會漸漸幫助你區分什麼東西是「你真正需要的」，什麼東西只是「你想要的」。

3. 培養感恩之心

斯多葛主義強調對現有的事物感到滿足，以理財角度來說，時常懷抱感恩之心，能減少衝動消費的行為。

試著每天寫下你的感謝：感謝你有一份穩定的收入，感謝自己有好好存錢，感謝自己從過去犯下的錯誤中學到的理財教訓。

4. 擁抱長期思維

斯多葛派重視長遠的結果勝過短暫的快樂——消費時你需要評估這個商品的長期效益與價值，而非一時的滿足感。

貝琳達為自己制定了一個5年的理財計畫，並將儲蓄和投資自動化，把目標鎖定在未來的成果，以此打下堅實的經濟基礎。

5. 有目的地節儉

斯多葛主義提倡把重心放在真正重要的事物，而非一昧的省吃儉用。試著找出自己在意的價值觀，將開銷集中在這些事物上。從體驗和人際關係中找到快樂的價值，而不是盲目追求物質財富。

6. 培養自律

自律是財務成功的關鍵。你可以制定出一份詳細的預算表，並嚴格遵守來提升自律能力。當你看到一項很想要卻沒有必要買的東西，嘗試「30天法則」來延後購買的行為，防止自己衝動消費。同時設定具體的財務目標，並持續追蹤進度。

7. 持續學習

斯多葛哲學提倡終身學習，這跟理財同樣重要。財務知識越豐富，決策就越明智。你可以每週閱讀一篇理財文章或一本書，每月參加一次理財講座或線上課程，並向專業人士或有經驗的朋友請教，讓自己不斷進步。

8. 練習「負面視覺化」

斯多葛哲學中有一種「負面視覺化」（Negative Visualization）的技巧，讓人更珍惜現有的事物。試著定期想像自己處在最糟糕的經濟狀況，並為此做好準備，例如建立緊急預備金。

9. 重視價值而非價格

斯多葛哲學強調「重質不重量」，套用到理財方面，即是注重物品的價值而非單純的價格。

請評估商品的長期使用成本，而不僅是初始價格。當你需要花一筆大錢買東西時，請事先做好研究功課、多方進行比價，將錢投資在耐用的高品質產品，即使它的前期成本更貴；但與其買了一項需要你頻繁花錢替換的便宜貨，高品質商品長期換算下來更划算。

10. 培養情緒韌性

斯多葛哲學教導我們培養情緒上的韌性，情緒穩定有助於做出更理性的財務決策。試著透過正念冥想來緩解財務壓力，練習將自我價值與財富分開看待，從而增強情緒恢復穩定的能力。

11. 擁抱極簡主義

斯多葛主義崇尚簡單生活，簡化個人理財行為能提高效率，例如整合銀行帳戶與信用卡，設定帳單自動扣款或自動存款，並採用簡單方便的投資策略，讓自己輕鬆掌握財務狀況。

12. 反思與審視

斯多葛哲學中，定期的自我反思是一個重要習慣。每月檢視一次自己的財務目標和進展，分析消費模式與情緒觸發點，調整財務計劃，確保自己在正確的軌道上。

在斯多葛派思想的引導下，貝琳達改變了她對金錢的看法。她的財務大為改善，更發現她不再需要與他人比較，不再追逐物質上的成就。她體會「財富自由」源於掌握自己的心態和習慣。

資料來源：NewTraderU

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