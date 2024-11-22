股息不只是股息 對投資有四大好處

隨著利率開始走滑、經濟與地緣政治不確定性影響市場提升，股息對投資人的重要性益發顯著，富蘭克林股票團隊認為，股息在投資組合中扮演四個關鍵角色，包括「對總報酬的重大貢獻」、「降低波動性的潛力」、「與優質企業的相關性」、「更廣泛的股息股機會」。

精選股息來源 顧報酬降波動

富蘭克林股票團隊分析，許多投資人低估股息對總報酬的影響，追蹤自1926年以來，股息貢獻美股總報酬的成數有近三分之一，特別是在1980年至2019年利率大幅下降期間，就史坦普500指數來說，有75%的報酬是來自於股息，且在過去十年股息年年成長，平均複合年增長率(CAGR)有7%以上。

數據顯示股息在承平時有助於增加整體報酬，在行情欠佳時，例如2020年、2022年，則在總報酬中佔比提高，可穩定投資組合表現，且發放股利的企業一旦開始派發後很少會轉而停止，反而會隨著時間推進提高金額，而有時發放股息還能提高股票本身的投資吸引力。

回顧過去熊市期間，像是2000年代初期的網路泡沫和2008年全球金融危機，股息股的表現也多優於非股息股，富蘭克林股票團隊推敲其原因在於，與更廣泛的市場相比，股息股通常屬規模更大、更成熟、獲利能力更強的公司。

投資人通常把股息認定為持續性的承諾，因此對公司而言，支付股息需具備一定程度的獲利能力、報酬及一貫性的創造現金流，若有能力逐漸增加股息，代表營運穩定帶來利潤且面對市場或經濟低迷時可能更具韌性，分析史坦普500指數，有派發股息者盈利表現優於未發放者。

資料來源：Factset、標普道瓊指數公司，截至2024年9月30日

更多知名成長股加入股息發放 股票收益策略廣泛掌握

富蘭克林股票團隊統計，截至今年前三季，史坦普500指數中有約八成的成分股有派發股息，成數雖和十年前相近，但中間的企業分佈則有所挪移，現在有近24%公司屬於科技股，遠高於十年前的13%，醫療保健、工業等創新產業加入股息支付行列的比重也大幅增加，而這也提供投資人更多參與高成長、具創新活力企業的管道。

包括字母公司(Alphabet)、Salesforce、Meta Platforms等市場領先者都開始用股息和投資人分享利潤，而微軟、甲骨文、博通等其他成熟的科技業更表明支付股息並不會阻礙創新和對新產品機會的再投資。富蘭克林投顧表示，投資人透過股票收益策略，有望兼顧收益與用相對較低波動風險佈局股票資產，而從上述指標企業對股息政策的態度，股票收益結合鎖定投資創新公司的策略，有機會進一步提高投資效益。