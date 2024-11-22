不接代言原因是社會觀感、形象不符合？資深行銷：錯…是地位不匹配、資源沒給到位、錢委屈了

菲跟小萱的公司距離不遠，兩人偶爾會約下班時一起晚餐。

就在昨夜，一邊用餐一邊滑手機的小萱，忽然大叫：「她…她…她（某位女主播）怎麼接了代言？」原來是先前小萱想找這位女主播代言公司旗下的品牌。

女主播以自身為公眾人物，又是新聞媒體從業人員，必須保持公正客觀，注意社會觀感，所以婉拒商業代言。

身為媒體守門人用高道德要求自己，這拒絕，拒絕得很有道理。雖然合作不成，卻也讓小萱對這位女主播另眼相看。

只不過這才過幾個月，女主播凜然的言詞猶言在耳，居然就讓小萱看到女主播代言的廣告不斷在媒體上放送。

「現在不但接了代言，還出席品牌活動，這下怎麼不擔心自己是媒體業者也是公眾人物了。」小萱邊吃飯邊碎念。

先前，菲曾經做過酒類品牌的行銷，公司旗下某個酒類品牌造勢活動，想找某位當紅的男演員擔任一日品牌大使。初步接洽之後，就以他不接酒類活動被拒絕。

藝人愛惜羽毛，慎選代言也無可厚非。不過，就在幾個月後，我們同公司另外一品牌挾帶著豐富廣宣資源，邀請這位男藝人擔任年度代言人。

「他說不接酒類代言喔。」被拒絕過的菲提醒同事。

同事狐疑地看著我說：「廣告公司接觸了，他也同意了。目前正在就合作細節進行討論。」

雙方的洽談可說一拍即合。什麼不接酒類活動的原則，彷彿菲的南柯一夢。

這世界哪有絕對的NO！

所有的拒絕都是利弊權衡之後的選擇。「不可以」或「不行」等所有的拒絕，未必牽涉到道德立場或價值觀問題。

更有機會是...雙方地位不匹配，資源沒給到位，或是價碼沒有給足。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。