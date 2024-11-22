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覺得賺不夠可能是自己心理有問題！王木木：高財富但生活品質低落…對嗎？
如果覺得自己賺不夠，可能是你心理有問題。
財經部落客曾說：「所謂的金錢問題，都不只是金錢問題，而是更深層的心理問題。」
當一個人想要的比擁有的多，會產生匱乏感，感覺還不夠。
於是，甘願做一個金錢奴隸，犧牲青春、出賣靈魂，期待有一天能擁有永遠花不完的錢，想買什麼就買什麼。
《請叫我遊民小姐！》作者遊民小姐曾經也是如此，直到工作壓力大到鬼剃頭，梳子一梳，一把頭髮也跟著落地，好像接受化療的病人。
高財富，但生活品質低落？這是對的嗎？
遊民小姐在這一刻，看破這個道理。她把慾望和頭髮一起梳掉，長出新的生活型態。
她不買房，和老公擠在郊區的7坪小套房，反正一天到晚往外跑，家不需要多大；
她大幅降低慾望，過著簡單的生活，信奉極簡主義，不買不需要的東西，
偶爾接些小案子，一天工作不超過30分鐘，其他時間就是閱讀、看展、寫作、運動，還有忙碌社畜想要得不到的：發呆。
物質上聽起來不富裕，但她是最富裕的時間富人。
「低慾望就是我對生活的高追求。」實在是太喜歡書中的這句話了。
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