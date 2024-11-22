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做科技業還要兼外送…19歲男問怎增加被動收入 網勸戒2壞習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名19歲的男網友詢問網友如何增加「被動收入」。示意圖／ingimage
一名19歲的男網友詢問網友如何增加「被動收入」。示意圖／ingimage

存錢應設定計畫，並養成「記帳」的習慣，掌握自己平時的花費。一名19歲的男網友發文，他高中畢業後就去科技業工作了，月薪3萬4，有抽菸喝酒的習慣，他列舉出各項支出，並詢問網友：「有什麼被動收入可以賺更多錢？」

一名男網友在Dcard發文，表示他今年19歲，高中畢業後就到台中一家科技業小公司工作，薪水約3萬4，房租8千、伙食費8千、孝親費2千5、機車機油加汽油約3千、抽菸喝酒3千、手機費699，固定支出約在2萬5。

原PO表示，他並不覺得抽菸喝酒是沒必要的支出，每天下班拖著疲憊的身軀，離鄉背井在異鄉打拚，還是要有一點抒發的空間。而他除了本業和股票外，還有兼職外送，但因為車子是消耗品，又是拿命去拚的，為此想轉換跑道，因而詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友還是建議他戒掉「菸」和「酒」，「辛苦你了，抽菸喝酒還是少點比較好，我也是離鄉背井到竹科工作下班也很累，我覺得去健身房運動對排解壓力很有幫助」、「建議別花在菸酒上，這種東西未來要花更多錢還債」、「我朋友就是這樣越抽越窮，你還年輕，建議戒吧」、「抽菸喝酒可以省」。

也有網友提出其他出路，「假日去當水電學徒，學一技之長，出師後也可以假日支援工班當副業」、「家教也是被動收入，但要看你會不會教」、「我自己是兼職婚禮行業，婚喪喜慶假日有很多機會」、「我在做日用品百貨，你要不要考慮看看」、「增加本業收入（增進技能）比較實際」。

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