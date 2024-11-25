小米早期為什麼可以做到非常低的毛利？ 「4大原因」給了超高速發展支持

首先是對線下通路的重視和發展，聯合創始人林斌在此時轉而負責小米線下店。2015年9月，小米在當代商城開出了第一家線下體驗店，那時還是一個實驗性的嘗試。

到2021年7月16日，雷軍接受媒體採用訪時表示：到今天為止，透過線上買小米手機的人不超過30%，70%是透過線下購買的。小米從2016年開始重點布局線下門店，2021年小米每個月開設1000家店面，到6月底線下門店已經接近8000家。

小米線下店早期是自營的，因為小米手機價格毛利太低，只能自己做。後來隨著小米的產品線豐富，手機價格提升，小米線下店才有聯合經營和加盟經營的方式，因為這樣的毛利可以支撐商業夥伴獲得利潤了。

其次是產品能力的提升和價格提高。小米 MIX 的研發是一個極度保密的項目，2016 年下半年推出的時候驚艷了手機行業，一貫高傲的羅永浩也在微博上發文稱：小米 MIX 是一次讓人肅然起敬的了不起的嘗試。

（本文出自《顧客價值行銷》) 據說，因為 MIX 的突然亮相，小米內部一些已經遞交辭職信的員工又主動要求留下工作了，MIX 一下子將小米內部的士氣和對外的勢能提了起來。儘管 2016 年的銷售情況並不完美，可是 MIX 已經是一個不錯的開端。

從 MIX 開始，小米才算正式進入了 3000 元以上的手機陣營。 在我寫這本書的時候，我在小米官網上查詢到的小米 11 Ultra（12GB/512GB）售價是 6499 元。小米，早已不是那個當初售價只有1999 元的小米了。

超低定價在早期為小米的超高速發展提供了支持，但定價的毛利究竟應該保持多少才是合理的，並沒有確定的答案，因為每個商業模型都不一樣。小米早期為什麼可以做到非常低的毛利？大概有以下幾個原因：

第一，以比同等性能手機低許多的價格上市，可以獲得關注，並迅速獲得一個市場地位。

第二，由於雷軍的背書，小米獲得了大量投資，資本願意犧牲早期的利潤來獲得快速的增長和市場地位。這與過去的創業條件很不同，小米可以沒有利潤快速奔跑好多年。

第三，小米在 500 億元的銷售額之前主要透過小米在線商城銷售，線下沒有代理商，不需要考慮通路費用，這可以支持小米比較低的產品毛利水準。

第四，小米手機即便在硬體上賺不到太多利潤，如果能將手機賣到足夠多的數量，也會形成一個網路效應，日後可以有包括 App 預裝費用、流量入口費、廣告費、App 分發、遊戲通路及聯合營運費、電商通路及自營產品銷售、智慧硬體聯網等多種收入。

所以小米手機並非只賺一次性的硬體收入，還有在產品使用中持續的經營收入，站在長期經營的角度看這也是合理的。

（本文出自《顧客價值行銷》作者：小馬宋)