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他幫65歲爸媽保險年噴9萬！他怨妻喊浪費大吵 網全不挺：乖乖道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友為了幫家中長輩買保險的事情，與太太產生意見衝突。示意圖／AI生成
一名男網友為了幫家中長輩買保險的事情，與太太產生意見衝突。示意圖／AI生成

好意幫家人買保險，怎麼反倒擔心如同把錢丟進水溝裡？一名人夫為了替家中長輩買保險的事情和太太起嚴重爭執，他幫年紀大的爸爸媽媽各保了實支實付及長照等不同的險種，一年保費各約9萬多，太太認為與其這麼浪費錢不如存下來，無奈之下他只好上網求助網友意見。

原po於Dcard發文表示，爸媽都在65歲左右，爸爸已經退休，媽媽工作做身體健康，早期爸爸沒什麼概念，身上幾乎沒什麼保險，媽媽基本醫療險都足夠，而最近阿姨生了大病，爸媽輪流去幫忙，原po看了這種狀況便跟妹妹們討論幫爸媽買保險。

爸爸主要在癌症、住院、手術醫療的實支實付，保險費用一年約9萬多，媽媽主要補足以前沒有的長照（額度36萬/年），保險費用一年約9萬多。原po因收入比較高，所以主動負擔爸爸的費用，妹妹們則負擔媽媽的費用。

原po也評估自身經濟狀況表示，他跟太太絕對不缺這一年要花將近10萬的保費，甚至也能一個人處理，反正太太也還有自己的收入，令他感嘆的是，兩人應該是為了價值觀吵架不是為了錢吵架。

不少網友留言皆認為「一年9萬真的很多，而且有些保險只承保到75歲」、「10萬不論是不是閒錢都太多，保險越年輕買越划算，反之當你年紀大才買就是冤枉錢」、「你現在的情況就是好好將10萬拿去理財，爸媽有狀況再拿現金應對，保險理賠不像你想像中的那麼美好」、「長照險真的是在浪費錢，你可以去細看條款，非常難理賠，它和以前的失能險完全是兩種不同的險種」。

「我投你老婆一票，乖乖跟她道歉，連續10年每年存10萬，滾出150～200萬都不是問題，甚至你可以投資更多，而保險金繳了就是有去無回」、「都65了保費太貴了，不如把錢存下來以後生病再使用吧」、「高齡投保真的⋯不如多賺點錢比較實在」、「我的話只會幫爸媽保實支實付跟意外險，剩下的錢存起來」。

然而也有人支持原po，「我爸62歲跌倒骨折，打個鋼釘隨隨便便都要30-40萬，如果你們隨便都拿得出來，那當然不買保險也可以，因為財力夠支付，如果不行就一定要保」、「癌症跟長照可以買，先生的親戚也是近60才保險，投保後三年確診癌症，每個月的藥錢約20多萬都有理賠」。

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