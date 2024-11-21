「規定」不是用來讓員工遵守？ 職場老鳥也看不懂：是老闆拿來檢視人性的

依照公司規範訂出差飯店卻被老闆記上一筆 公司的潛規則你看懂幾分

近日來菲又開始在外走跳，職場奇文異事又聽了不少。其中最令菲乍舌的就是妮妮公司的潛規則。

妮妮說部門內有位剛上任的主管，因為國內出差住了比較好的飯店，被老闆記上一筆。

「比較好的飯店？！」 菲不解：「一般大公司都有簽約飯店，而且差旅住宿費都有上下限規定，按照規矩來還能出事？！」

「公司明文規定訂國內出差住宿的費用上下限是每晚二千五到五千元。」妮妮解釋著：「但是這位主管訂了上限五千元一晚的住宿。」

「有符合規定，沒有問題啊！」菲還是不解。

「有符合規定沒錯，但是沒有符合老闆的期望啊！」

出身代理商與外商的菲，過去的公司都是只要員工依規定辦理，通常不會被太過檢示。因此，很難理解原來規定不是讓員工遵守的，而是老闆用來檢視人性的。

差旅住宿費用規定很大氣地擺在公司規範上。不過，一旦差旅費住宿過於接近上限，就會被冠「不珍惜公司資源」、「不同心」的標籤。

然後，老闆對此人的印象分數就會打折，還甚至會影響考績。就算專業績效很好，老闆也會找藉口調降整體分數。

雖然菲是出過「職場百妖誌」一書，看過職場一堆瞎事的人，聽到這事還是大為吃驚。

因為這公司名列台灣百大市值公司，說出公司名你我都知道那種。

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