《「我是有錢人」迷思758》「進場10個月配息已領55萬，不含配息本金上漲32萬」 真有那麼好康？！

前幾天，朋友傳了一則網路上，表面上看起來是提問，實則是幫忙推廣某張投資型保單的文章給筆者。文中的留言人寫道：

「我是一個買了750萬投資型保單的智障。去年10月進場，截至今年7月下旬，配息已領55萬，不含配息本金上漲32萬（782萬），歡迎私我看績效圖。投資型保單本身沒有問題，但是選對標的很重要，投資沒有絕對，配息是拿降低生活開銷，用來過更好的生活。我自己含幫人規劃就超過2000萬。目前績效都是好的，甚至家人今年已經出國四次。我媽媽也是屬於超級保守那一種，但他現在每個月都比較敢花錢在自己身上。我覺得很替他們感到開心，所以我覺得標的、保單的選擇、費用率、配息率、風險承受度了解清楚之後，再來下投資型保單的定論，也算是拜託各位了」。

0056年化配息率比「這張保單」高

看到這則網路留言，筆者「實事求是」的記者魂立時興起，當下就用文中相關的數字進行試算。之後，得到以下一些更深入的「結果」：

首先，換算出來的年化配息率，也才不過8.8%。假設以網友所提及的「750萬元投入投資型保單，去年10月進場，截至今年7月下旬，配息已領55萬」為例，因為分10個月領，等於每個月領取5.5萬元（代表年領可以有66萬元）。

年領配息66萬元之後，辜且不論中間被扣掉多少的手續費及管理費，除以本金750萬元的年化配息率，其實也只有8.8%。然而，這數字很高嗎？筆者實際以國內老牌高股息ETF—0056為例，光是2024年的年化配息率，就有9.27%的水準。所以，買了這張保單的保戶，換算成年化配息率只有8.8%，是有任何值得高興及沾沾之喜嗎？

其次，單以近10個月「配息＋資本利得」的數字，回推總報酬率約有近14%的水準。實際以該PO文者所說—「扣掉配息，不含配息本金上漲32萬（782萬）」的數字，反推出該檔投資標的的年化報酬率，數字是非常驚人之高的13.76%。

看到這裡，也許讀者會異常興奮地覺得：這樣高年化報酬率及配息率的標的，怎麼可能不買？也不「好康道相報」？但是且慢，筆者只拿國內成立期間最長（自2007年至今，已有17年的歷史。而越長的歷史績效記錄，也才能看出整體趨勢）的高配息ETF—0056為例，其年化總報酬率（配息＋資本利得），平均也不過是6.2%。更重要的是，其每年的年化配息率，也都不盡相同。也會隨著經濟景氣狀況，而出現高高低低的配息率。

年化配息率每年皆會變動

也就是說，由0056過去17年的過往歷史資料，可以給對於高股息投資標的，一直存有迷思的投資人，以下兩大重要的訊息：

重點一、年化配息率每年不同，且除了銀行存款、債券，或是保證給付的保單（年金險或有生存金的壽險）外，從不可能有「保證且固定配息」這一回事。甚至以0056為例，也曾在2008年及2010年，完全不曾有任何配息的發放。

重點二、短期（例如一、兩年）來看，年化配息率及總報酬率，都有可能因為經濟景氣好等因素而衝高。但如果把投資時間拉長，就算把配息及資本利得一同納入，訴求高配息的標的的年化總報酬率，也不可能偏離市場利率水準太遠。

當年鴻源案吸金近1000億元

每次看到這類大力推廣高配息，或是高報酬率標的的訊息，筆者都一定會想到，在踏入財經記者這一行之初，第一個跑的國內重大金融事件，就是國內最大地下投資公司—鴻源的倒閉案。

話說1981（民國70）年時，鴻源投資機構就以每月「四分利」（4%利息）的高利率，來吸引廣大民眾投資。據報導，在成立的8年內，鴻源以1股15萬元、每月配息四分（等於每月可以領到6000元紅利）的方式，聚集的投資人超過16萬人、吸金近1000億元。

由於會員只要投資超過6股90萬元，便可成為「專員」。 專員可領底薪8000元，加上每月紅利3萬6000元。專員每月除了應招募6股外，還可另外再領介紹費6000元。總計每月可領5萬元。更好的是，介紹費是每月可領，只要每月完成6股的業績，薪資就是每月成長6000元。

當時，許多人為了成為鴻源的專員，一開始便拉著親朋好友集資90萬，之後也用盡人脈，每月6股、6股地拉人入會。因此在80年代末期，「投資地下公司」成為了一場全民運動。

鴻源年化配息率高達48%

1990（民國79）年，也就是成立不到10年的時間，鴻源投資機構便突然倒閉（說是「突然」，也根本與事實不符。因為高利吸金之下，一般正常公司絕對無法長期支付，高於市場「驚人之多」的利息），留下新台幣940餘億元的負債，並造成台灣金融體系的動盪不安。

在這16萬名債權人裡，有許多人因為是借款投資，或是把下半輩子的養老金、退休金，全壓在鴻源上。所以該公司的倒閉，讓許多人血本無歸、求償無門，生活陷入困境。有的人家破人亡，有的人，則是乾脆自殺一了百了。

鴻源當時的「每月四分利」，換算成年化配息率，就是48%。根據央行的統計資料，民國70年的「銀行業一年期存款牌告利率」是13%（最高為14.5%。但隨後，就一路溜滑梯地下跌，並在民國75年10月時，跌到只有5%。一直持續到77年6月，才開始緩慢開始走升。

而鴻源「年配息48%」的水準，幾乎是當時市場正常利率的3.3（民國70年至75年）到9.6倍（民國75年至77年）。那麼，以目前台灣銀行一年期定存固定利率1.7%為例，文章開頭提到的「年領配息66萬元，再加上資本利得」案例，換算出來的「年化報酬率近14%」，幾乎是市場利率的8.2倍有餘。

凡是有正常思考邏輯的民眾，看到這樣差異化的數字比較，還會相信「年化報酬率14%」有可能「長長久久，持續到永遠」嗎？更何況，0056今（2024）年的超高年化配息率—9.27%，除以目前一年定期存款利率（1.7%），也才不過是5.4529倍而已。

接著，為了了解「保戶多久會領光原有的投資金額」，筆者實際以「年化總報酬率8%」為例試算，當保戶維持「年領66萬配息」之下，大約到第24年時，投資型保單的帳戶價值，就會被提領一空（配息完全吃光本金與歷年資本利得）。

如果年化總報酬率，跟0056差不多（只有6.2%）時，保戶到第19年時，投資型保單的帳戶價值，就會被提領一空（配息完全吃光本金與歷年資本利得）。

也就是說，假設保戶現在是65歲剛退休之人，若一不小心，存活餘命超過了90歲（或甚至是更早的84歲），這「年領66萬元」的好康，就「永遠沒得可領」了。

且再說了，投資人「大部分的配息，都是來自於自己所繳保費」的這種「自己的錢配給自己、給自己花」的方式，跟平日裡，「自己存滿一筆退休金，然後慢慢花用」有啥不同？又有什麼能讓理財大眾，「開心」到「四處廣為推薦」的？

而與其用自己的錢「配給自己」，那為何保戶不像筆者再前一期所寫的文章，選擇在一開始，就選對投資標的（不配息，而是積極獲取資本利得），以便讓自己的錢，「生」出更多的錢，再「額外且免費」讓自己花用？

除此之外，對此「月月領息」非常有興趣的民眾，還應該特別注意的是：除非民眾，買的是不帶任何壽險保障的投資型保單（變額年金險），如果買的是變額壽險，或變額萬能壽險（特別是「身故保險金」是「保單帳戶價值＋投保金額」的乙型。因為不論保單帳戶價值有多少，都要持續繳交一定金額的危險保費），隨著保戶的年齡越來越大，高額的危險保費，又會吃掉更多的保單帳戶價值。

也就是說，「年領66萬元」的美好時光，可能只經歷了10年左右的時間，便「一切轉成空」。而這，才是原PO文者所指的「配息型投資型保單」，最真實不過，且值得投資大眾徹底看清的「定論」與「面目」了。