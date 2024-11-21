職場靠關係空降的多屬「殘暴無理」！ 專家揭5種爛主管：真無法溝通趁早離開

幾年前的文章，遇到這次時事再分享一下...

退散吧！職場的5種惡主管

常常人年輕的時候，會對於這自己喜歡的工作有一種憧憬，但越是在資淺的時候，越容易因為遇到好的老闆、對的主管得到人生的啟發。但卻多數時候，遇到的其實是面露兇光、口出惡言的「惡主管」。

從職位來看，通常為了理想、生計，老闆不論是交代的任務或是管理的方式，很少敢用於溝通，更何況職場如戰場，身邊還有「背後靈同事」、「小人夥伴」、「笑裡藏刀客戶」，若是連自己的主管都不能信任，那真的不如歸去。

每個悲傷的職場故事，都有個大魔王

今天，老師特別將職場常見的5種惡主管的「惡狀」分享一下，有時只要能好好溝通，也能明哲保身，但若是情節嚴重的，就該認真考慮換工作了啊！

1.泥鰍上身型

通常中階主管最常見，當上面大老闆有所要求，其他部門也不好應付時，這種主管會竭盡所能把「工作、責任」包裝成「成長、學習」，讓下屬被賦予過多的事情要去完成，甚至有過要扛、有功不賞，力求主管自己平安，而下屬累死不理。

2.殘暴無理型

有時中高階主管，或是透過關係的空降，常有這種「症頭」。

老師自己就曾遇到過，雖然不懂行銷專業卻當上副總，時不時叫人到辦公室嚴厲斥責，甚至搞的中階主管與自己下屬都沒面子。有時，這種人已經有「違法」的可能，若是真的無法溝通，要嘛趁早離開，不然常見的員工心理疾病都是這類問題造成的後遺症。

3.貪功好面子型

有些高階主管或是老闆本身，就會有這樣的情況。

通常不見得都是壞事，例如對公司發展有很「理想」的目標，或是訂定高額業績期望創造自己的職涯成就解鎖。但若是沒做過的管理能能力幫助下屬一起努力，或是達到成績後卻佔了下屬便宜，甚至該給的獎金或升等都沒實踐，那就很不理想。

4.挑撥離間型

有的主管同時和幾個專案小組，但不是用正面競爭的方式鼓勵，反而是用「負面」、「挑撥」的方式，來強化各下屬的競爭意識。

有些人或許還能忍受，但不少下屬最後在職時沒朋友、不開心，離開後才知道真相，心理其實更痛苦。

5.軟弱無力型

千萬不要問，這種人為什麼能當主管，有些時候是股東、老闆子女身兼管理職，有些則是到了一定程度的職涯，感受到人生疲憊，但還是在位子上。這時若是能做好「向上管理」的下屬，反而很有發展空間。但同樣的，也不要期望這樣的主管有太多作為，只有自己努力才重要。

可惡的主管會造成更多可惡的新主管

有時，在職場中很難不挨刀，但明刀易躲、暗箭難防，更何況有些主管自己也是有過悲傷的故事，所以要是自己沒有先為職涯訂好發展目標和堅持的動力，遇到惡老闆其實是很危險的，容易懷憂喪志啊⋯不過，要是能適度的「馴服老闆」，那有一天自己也在那個位置，或許就能成為下屬的「好主管」。

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