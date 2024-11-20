《殺》致命是最基本要求 殘忍為必達目標！暴力到血腥只能算陪襯

突擊隊長亞密特追愛搭上通往新德里的火車，隨行的還有另一名隊長；碰上一幫家族匪徒只打算要在路途中趁機「劫財」乘客。

亞密特愛上富商女兒朵莉嘉，但兩人的愛並不容易，交往是秘密進行；跟現實生活一樣，富商爸爸喜歡決定兒女的幸福，指定女兒跟門當戶對的人訂婚。

朵莉嘉跟妹妹說她和誰訂婚無所謂，只要最後是跟亞密特結婚就好。

兩人約好要在新德里見面，但亞密特為了要在火車上和朵莉嘉求婚，並與另名隊長搭上了火車。

不料，因天職使然，同行的另一位隊長在對抗過程中誤殺了搶匪，造成後續無法回頭的屠殺地獄。

圖／車庫娛樂提供

本來只是對抗 不想殺人

誤殺之前，只想對抗搶匪，身為突擊隊的兩位隊長，身手矯健，只為了保護自身和乘客，僅是擊退敵人。

但在誤殺之後，搶匪為替自己人復仇先殺意大開，但即便如此還是不敵亞密特。

直到一名從頭到尾都不受控的搶匪，殘忍的殺害朵莉嘉後...

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怎麼說殘忍？電影通常只需「要害一刀」就可以交代劇情了，喔不這裡用了至少三刀要害，最後還是在朵莉嘉與亞密特對望的時候，又補了一刀。

必須說，看螢幕都覺得毫無人性。

亞密特「魔轉」之後的暴力徹底全開

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亞密特真的完全魔化了（這裡電影重頭戲才真正的開始，前面算是小打小鬧），刀刀入骨外，進入體內的刀子都還必須「在身體內大肆遊走」，範圍都是遠遠超越切腹。

例如：

下腹起點刀子一路遊走到達終點是...頸部。（畫面自行想像） 或頭部撞擊兩下差不多就要GG了，亞密特是要把頭敲到「完全不見」。 （諸如此類非常多，礙於太過限制級，無法詳述）

大概這樣的「暴力美學」可以看到他用在超過40位搶匪身上。

緊湊 劇情單純 動機鮮明

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劇情設定是兩位突擊隊長，所以身手厲害。

亞密特與朵莉嘉相愛不易：

1.亞密特工作出任務與女友聚少離多，且期間完全不能用手機無法與愛人聯繫 2.兩人是不同世界的人，只能秘密相愛

完全都為了鋪成為何亞密特會如同魔轉之後如此的殘暴。

當然，打開亞密特「魔轉」的最後一把鑰匙，他目睹女友被毫無人性的殺害，自己卻無能為力。

很完整的電影，起、承、轉...串了起來，開啟火車內車廂的地獄屠殺。

完全不誇張，第一次覺得原來暴力是能超越血腥的。

《捍衛任務》名導查德史塔赫斯基也將翻拍此片。

認真限制級完全不用懷疑，電影很值得一看！

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