聽新聞
0:00 / 0:00

《殺》致命是最基本要求 殘忍為必達目標！暴力到血腥只能算陪襯

聯合新聞網／ 若鯨
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

突擊隊長亞密特追愛搭上通往新德里火車，隨行的還有另一名隊長；碰上一幫家族匪徒只打算要在路途中趁機「劫財」乘客。

亞密特愛上富商女兒朵莉嘉，但兩人的愛並不容易，交往是秘密進行；跟現實生活一樣，富商爸爸喜歡決定兒女的幸福，指定女兒跟門當戶對的人訂婚。

朵莉嘉跟妹妹說她和誰訂婚無所謂，只要最後是跟亞密特結婚就好。

兩人約好要在新德里見面，但亞密特為了要在火車上和朵莉嘉求婚，並與另名隊長搭上了火車。

不料，因天職使然，同行的另一位隊長在對抗過程中誤殺了搶匪，造成後續無法回頭的屠殺地獄。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

本來只是對抗 不想殺人

誤殺之前，只想對抗搶匪，身為突擊隊的兩位隊長，身手矯健，只為了保護自身和乘客，僅是擊退敵人。

但在誤殺之後，搶匪為替自己人復仇先殺意大開，但即便如此還是不敵亞密特。

直到一名從頭到尾都不受控的搶匪，殘忍的殺害朵莉嘉後...

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

怎麼說殘忍？電影通常只需「要害一刀」就可以交代劇情了，喔不這裡用了至少三刀要害，最後還是在朵莉嘉與亞密特對望的時候，又補了一刀。

必須說，看螢幕都覺得毫無人性。

亞密特「魔轉」之後的暴力徹底全開

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

亞密特真的完全魔化了（這裡電影重頭戲才真正的開始，前面算是小打小鬧），刀刀入骨外，進入體內的刀子都還必須「在身體內大肆遊走」，範圍都是遠遠超越切腹

例如：

下腹起點刀子一路遊走到達終點是...頸部。（畫面自行想像）

或頭部撞擊兩下差不多就要GG了，亞密特是要把頭敲到「完全不見」。

（諸如此類非常多，礙於太過限制級，無法詳述）

大概這樣的「暴力美學」可以看到他用在超過40位搶匪身上。

緊湊 劇情單純 動機鮮明

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

劇情設定是兩位突擊隊長，所以身手厲害。

亞密特與朵莉嘉相愛不易：

1.亞密特工作出任務與女友聚少離多，且期間完全不能用手機無法與愛人聯繫

2.兩人是不同世界的人，只能秘密相愛

完全都為了鋪成為何亞密特會如同魔轉之後如此的殘暴。

當然，打開亞密特「魔轉」的最後一把鑰匙，他目睹女友被毫無人性的殺害，自己卻無能為力。

很完整的電影，起、承、轉...串了起來，開啟火車內車廂的地獄屠殺。

完全不誇張，第一次覺得原來暴力是能超越血腥的。

《捍衛任務》名導查德史塔赫斯基也將翻拍此片。

認真限制級完全不用懷疑，電影很值得一看！

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

新德里 求婚 火車 爸爸 結婚 車廂 電影

若鯨

追蹤

相關新聞

職場上不合理要求怎擺脫？外商主管教戰6招談判技巧：別被當成小綿羊

我在工作上最常遇到考驗的是那些強勢的利害關係人，有時候不管他們是用職等或是用數字佐證來要求我做事情的時候，我都會覺得很有壓力。

《殺》致命是最基本要求 殘忍為必達目標！暴力到血腥只能算陪襯

完全不誇張，第一次覺得原來暴力是能超越血腥的。

她求解月薪28K存8千怎理財？ 一票人異口同聲「3個字」：別圖安逸

勞動部長何佩珊曾說台灣薪資低於3萬1千元的人屬於低薪族，讓不少民眾只能看著存摺嘆氣過日子。然而近日有位月薪28K的網友表示…

他常在下班前被臨時交辦緊急工作 帶著怨念負氣跳槽後才恍然大悟真相

我的朋友阿松，常在下班前被主管臨時交辦緊急工作，都盡心盡力加班完成。本來樂在工作…

威廉博萊投資管理 在台灣推出美國中小成長基金

威廉博萊投資管理公司（William Blair Investment Management, WBIM）20日宣布在台...

房租貴、物價高...唯有薪水少！想存一桶金太難 達人揭經驗：分小目標逐漸達成

今天想和大家聊聊「簡化存到100萬的流程」，100萬是很多人認定的一桶金，對於理財新手來說，有時候是個有點遠的目標。以前萊萊也是跌跌撞撞摸索著才存下第一個100萬。更慘的是，那時候我根本不懂理財，就是靠硬存錢，一筆一筆定存累積。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。