某機關修建工程採購案最低價決標 這家公司得標後反悔…恐遭《政府採購法》嚴懲

Q：甲機關有一修建工程的採購案，採用「最低價」決標，乙廠商參加投標，因最低價而得標。甲機關公告決標結果，乙廠商將用印完畢之工程契約檢還甲機關，甲機關也已用印；嗣後乙廠商卻以工程招標內容錯誤為由，發函向甲機關要求撤銷決標，甲機關催促乙廠商履約，乙廠商仍抗拒，甲機關不得已解除該契約，試問乙廠商有無責任？

A：廠商參與投標，務必先詳讀所有文件、圖說……等，明確計算投標成本後，再進行投標。然實務上卻有廠商並未事先計算清楚成本，投標而得標後，竟然反悔，本案例即屬此種情形。廠商如拒不履約，恐遭招標機關依《政府採購法》第101條第1項第12款的規定：「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約，情節重大者」（註1），列入「不良廠商」。

（本文出自《政府採購法律解析與爭議解決》) 適用本款的規定，必須招標機關與得標廠商間的契約已成立生效；而投標時，契約於何時成立？何時生效？

此由行政院公共工程委員會訴字第0950045號申訴案的審議意見即可明白：「『按公開招標，若採取「最低標」或「最高標」之方式決標者，招標單位所為之意思表示應屬「要約」，投標者所為最低標或最高標之表示即係「承諾」，於決標時意思表示合致，契約因而成立。』

最高法院90年度台上字第1262號判決可資參照。另參見最高行政法院93年2月份庭長法官聯席會議，亦曾就契約生效日期之認定有以下討論：『……參見行政院公共工程委員會88年5月15日（88）工程企字第8805761號函：「……二、契約生效日期之認定，宜視個案性質依下列原則認定之：(一)招標文件或契約明訂契約需經雙方簽署方為有效者，以契約經當事人雙方完成簽署之日為生效日。

至簽約日期，除招標文件或契約另有規定者外，指當事人雙方共同完成簽署之日；雙方非同一日簽署者，以在後者為準。𥕛招標文件或契約未明定前揭契約生效需經雙方簽署方為有效者，可考慮以決標日為生效日。」……』」（註2）。

所以，依上述見解，本案例甲機關、乙廠商間的契約業已成立，雙方用印完畢，該契約即已生效，如乙廠商欲撤銷已成立生效的契約，必須具有「撤銷」的法定事由，如意思表示「錯誤」（《民法》第88條）或被「詐欺」、「脅迫」（《民法》第92條）……等，始生撤銷的效力。

註1：契約「解除」，乃當事人一方行使「解除權」，使契約效力自始歸於消滅之意思表示。契約「終止」，乃當事人本於「終止權」，使現存之契約關係向將來消滅之一方的意思表示。參見劉春堂著：民法債編通則(一)契約法總論，頁377、頁400，民國90年9月初版第一刷，自刊本。

註2：參見行政院公共工程委員會編印：政府採購暨促參申訴案例彙編𣄃，頁190，民國97年5月初版。

（本文出自《永然文化出版》作者：李永然律師)