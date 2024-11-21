她兒子考上國立大學卻想休學到國外 吳若權看親子教養送金剛經這句勉勵

父母對自己親生小孩控制欲很強

敏敏非常熱心公益，長期資助國際組織的孩童認養計畫，十幾年來不間斷提供很多弱勢家庭的學生經濟援助，而且還以固定持續的贊助方式，幫三位學生完成從小學到大學的學業。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》) 原本按照組織的規定，每年要輪替不同的孩童接受贊助，但在因緣際會之下，敏敏不但定期捐款給其他孩童，還能很幸運和這幾位學生保持書信連絡，一路見證他們的成長。

先後收到這幾位學生的大學畢業照片，敏敏感慨萬千地對我說：「好像隔著地理和血緣的距離，我比較可以更客觀的了解他們的需要，給予他們必要的幫忙和鼓勵。反而在自己親生孩子身上，父母的控制欲都比較強。」

善用減法的付出，讓彼此相處更自在

其實我滿佩服敏敏，能夠如此理性而平靜地覺察自己，並且更中立地審視她和孩子的關係。她的兒子，今年剛考上公立大學，但不是喜歡的科系，才剛入學就吵著要休學，想中斷學業到國外去看看。

敏敏希望孩子能先在本地完成大學的學業，她認為四年很快就會過去，將來用這張公立大學的文憑，比較容易申請到海外名學校，繼續碩士的學程。

親子見解不一，溝通常卡關。敏敏深自反省，知道自己潛意識中，存在「錢都是老娘出的，你還敢這麼不尊重我」的陷阱，但一時之間就是很難跳脫。

她問我該怎麼辦？我即興發揮，脫口而出：「真正的愛，是成全對方可以無條件做自己。」她乍聽之下皺眉，我知道她對心靈雞湯免疫，於是搬出佛陀的教誨，翻到《金剛經》裡的這一句：「若菩薩心住於法而行布施，如人入闇，即無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。」與她互勉。

這段經文的意思是說：如果菩薩的心裡，還執著有一個可布施的法，並依此來行布施，就像一個人陷入黑暗中，什麼也看不見。如果菩薩的心能夠不執著於固定的形式而布施，就像人有雙明亮的眼睛，在光天化日下，就可以清晰洞察一切萬物。

敏敏聽完這段解釋，瞬間點頭稱是，願意回家好好傾聽孩子的心聲。

當局者迷，旁觀者清！差別就在於前者「有我」，後者「無我」

無論對於陌生人或熟悉的親友，我們付出的時候，都是以「加法」思考出發的，也就是：「我能給他什麼？」我們比較少從「減法」的方向去設想，也就是：「我該怎麼做，才能降低自己的貪執、減少對方的煩惱？」越是親近的人，越想要給他飽滿的愛，深怕付出得不夠，自己就顯得失職。直到對方喘不過氣來，彼此關係變得緊張，還會怨嘆：「好心被雷親！」

這往往是因為我們對親近的人付出，比較容易站在自己主觀的想法思考。連「害怕自己失職」這個立場，都是很「自我」呢！也就是把自己放得比對方更前面、更重要。

一旦有了「我覺得這樣付出，才是對的！」就陷入「心住於法，而行布施」的模式，便會心生煩惱。因為自己把心給蒙蔽住，不見天日，所有的決策就變成在黑暗中瞎搞。

當「自我」存在的時候，所有的利害得失都是片面的觀點，無法看清大局，也就是所謂的「當局者迷」。所以充滿智慧的佛陀，才用《金剛經》來勉勵大家，在付出的時候，一定要放下自我，以獲得真正的知見，猶如「旁觀者清」。

若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。

─《金剛經．離相寂滅分第十四》

【譯】如果菩薩的心念，不執著於法相，而進行布施，就像一個人張開眼睛，在日光照射之下，可以洞察萬事萬物的種種現象。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》作者：吳若權)