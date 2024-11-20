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她求解月薪28K存8千怎理財？ 一票人異口同聲「3個字」：別圖安逸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名領28K薪資的女網友想要月存8千，採定期定額方式理財，上網詢問大家的建議。 示意圖／ingimage
一名領28K薪資的女網友想要月存8千，採定期定額方式理財，上網詢問大家的建議。 示意圖／ingimage

勞動部長何佩珊曾說台灣薪資低於3萬1千元的人屬於低薪族，讓不少民眾只能看著存摺嘆氣過日子。然而近日有位月薪28K的網友表示，她的薪水扣掉勞健保實領僅27K左右，再扣掉生活一些雜費支出已所剩無幾，但仍想要透過每月定期定額買股票存錢，希望網友們能提供她實用的理財方法。

原po在Dcard論壇分享生活狀況，她表示本身住家裡，也不用給孝親費，偶爾會請爸媽吃飯，其他的每個月生活支出包括，手機2千、學貸3千2、牙套3千，剩下的1萬則是用來偶爾買衣服或是請爸媽吃飯。

扣掉上述林林總總費用後，她想把多餘的錢放在一般戶頭存起來當旅遊基金，也有朋友推薦她放高利活存，但她又想要每個月定期定額，將剩下的8千元用來買00878（國泰永續高股息ETF）。她說曾看到有文章分享月存1萬6千元，30歲就可以存到100萬，「請問有什麼更好的理財方法嗎？」

文章一出，網友們留言一面倒勸她直接換工作，「基本薪資的低薪工作不值得留戀」、「問題是薪水太低，不是理財問題，定期定額存8千，妳幾乎沒有剩下來的錢，就不要有任何意外」、「兼差或換工作還是比較實在，趁現在年輕還有體力跟本錢，像這種低薪的工作沒什麽未來發展，千萬不要貪圖安逸」。

「薪水過低只好開源，沒辦法，省來省去都是省小錢，賺大錢比較好存，薪水很低換工作只會更好不會更壞」、「先換工作，然後花費部分，優先支出固定開支+定期定額，剩的再拿去娛樂，這樣的順序才能穩定存」。

此外，還有過來人指出「工作以來跟妳存的差不多，後來發現薪水多一點，比一個月努力再省1、2千塊更有用。還有明年基本工資就有28,590了，建議換3萬以上的工作，不然妳什麼事都做不了」、「投資自己，提高薪資比較快一點」、「學貸可以申請延展，等不能申請延展時再一次還清就行，這樣一個月又能多存一些」。

不過也有人支持原po的看法，認為如果一個月定期定額投入8千投資，假設以每年利率5%來說，8年之後應該會有到100萬。「如果妳繳稅級距是5%以下的話，股票的部分投高股息ETF也沒什麼問題，節稅又賺錢」。

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