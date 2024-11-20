房租貴、物價高...唯有薪水少！想存一桶金太難 達人揭經驗：分小目標逐漸達成

今天想和大家聊聊「簡化存到100萬的流程」，100萬是很多人認定的一桶金，對於理財新手來說，有時候是個有點遠的目標。以前萊萊也是跌跌撞撞摸索著才存下第一個100萬。更慘的是，那時候我根本不懂理財，就是靠硬存錢，一筆一筆定存累積。

今天就來分享一下經過覆盤後，萊萊歸納出的100萬五階段，包含每個階段的心態，以及推薦該做的事情。如果你也正計畫從0開始存錢，希望下面的內容會有點幫助。

0-10萬：改變從小習慣開始

這個階段的我們都還在新手村，處於根本沒有理財世界觀、還在研究裝備的階段。所以要做的事情就是「調整消費習慣」。減少不必要支出，然後把錢放在高利活存之中。

千萬不要小看習慣的威力，千里之行，始於足下，養成好習慣，慢慢走，會離目標越來越近的。

10-30萬：建立安全感的緊急備用金

這個階段應該會自信心爆棚，「10萬元」是一個了不起的里程碑，複製10次這個過程，你就有100萬了呢！記得給自己一點鼓勵。

有了儲蓄的習慣過後，接下來是幫自己補強財務韌性，存「緊急備用金」，一般來說是3-6個月的生活費，可以考慮定存加高利活存混搭，保留流動性。

再來是開始學習投資，推薦從每個月定期定額幾千元開始，初心者通常風險承受度較低，選擇ETF會是比較睡得著覺的做法。

30-50萬：加速資產累積，理債同步進行

緊急備用金建置完畢後，就可以將生活費外的所有資金進行全面投資，加速資產累積。

若手上有外債，尤其是利率高於投資投報率的，那請優先處理，避免債務拖累資產增加速度。但若是債務利率低於投資投報率，則可考慮優先投資，以投資獲得的利潤來還債。

這個階段的心態應該相對平穩，資產累積速度增快。

50-90萬：對抗欲望，計劃下一步

這個階段應該沒有外債，然後投資和儲蓄模式初具規模。但沒有外力刺激下，很容易使人倦怠，或者生出無謂的慾望（a.k.a.想花錢）。這時候很推薦「畫大餅」給自己吃，例如：存到100萬要怎麼慶祝？規劃怎麼存到300萬？想像力能激發人的潛能，畫大餅給自己吃也能很飽。

另外，40萬是個相對大的目標，也許會產生懈怠感，那不如把40萬拆分為4個10萬吧！前面已經順利度過了10萬里程碑，存10萬元對我們已是駕輕就熟！

90-100萬：以終為始，享受達標的喜悅

最後一哩路了！相信到了這個階段，即使不用人催，我們都會拼命衝向終點。萊萊只想提醒不要走火入魔（當年我快存到100萬的時候，曾經一度打算每天吃泡麵過日子），穩穩向前進，畢竟以終為始，100萬是我們的目標，也可以是下一個起點。

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