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買車跟房子或股票類比很難看到必要性！ 達人：要用「附加價值」來看待
需要買車嗎？
對於一般人的認知來說，車子是負資產（從購入到售出，貶值）。也有人說，搭乘計程車的總花費比自己擁有一台車來得划算。即便如此，大多人在能力可及的情況下，仍舊還是會想買一台車子，理由無非是看上自擁車帶來的便利性。
註：我知道有些人住在台北，就算經濟能力足夠，也不認為需要買一台車。除了台北市車位一位難求外，還有在於台北大眾運輸串聯所帶來的便利性。這個情況就比較特別，套用在其他縣市不見得符合。
除了自擁車帶來的便利性之外，有些人的職業需要高度使用到車子（例如：計程車司機、業務），故對於這些人來說，車子同時也具備生財工具的功能。
講了一堆，若把車子拿來跟房子或股票的資產價值做類比，恐很難看到買車的必需性。
但車子帶來的價值往往是無形的，若以附加價值來看待，則會比較能接受。
◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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