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美國大選後非投資級債穩步上揚 盡早布局把握川普當選後的投資機會

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
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隨著川普當選美國總統，他的政策重點之一是振興美國製造業並鼓勵企業回流。這一立場預計將對美元資產的表現產生積極影響。此外，美國經濟數據強勁且正逢降息循環，美國非投資級債券也有望受益，因為美元走強，加上穩健的經濟基本面，通常會提升以美元計價資產的吸引力。

非投資級債對利率攀升更有抵抗力

富蘭克林證券投顧表示，川普政府計劃推行的關稅政策可能會引發通膨壓力，進而導致美國公債殖利率上升。然而，相較於其他投資級債券或政府公債，美國非投資級債券具有較低的存續期，因此對利率變動的敏感度較低。即使公債殖利率上升，對非投資級債券的影響也相對有限，使其表現更具韌性。從相關性角度來看，美國非投資級債券指數與十年期公債殖利率的相關係數極低，僅為0.07，這與其他債券類別與殖利率的高度負相關形成對比。因此，在近期殖利率上升的情況下，美國非投資級債券的表現仍優於其他主要債券類別。

違約率創新低，提振市場信心

富蘭克林證券投顧表示，美國穩健的經濟將為企業的財務狀況提供有力的支持，根據摩根大通的報告顯示，截至10月底，美國非投資等級債的違約率寫下近26個月以來的新低，預計穩定的經濟將有助於維持企業違約率在較低水準。此外，2025年到期的美國非投資級債券規模相對較小，這意味著市場面臨的到期違約風險較低，進一步增強了投資者對非投資級債券市場的信心。

美國大選後非投資級債表現穩步上揚

富蘭克林坦伯頓公司債基金精選優質標的，產業配置攻守兼備、掌握輪動機會。經理人葛倫‧華勒表示，共和黨全勝的情況下，將有利於一些因監管鬆綁而受益的產業，如航空、金融、汽車，此外若共和黨組成對產業較友善的聯邦貿易委員會與通訊委員會，對一些電信與有線產業也可能有利。儘管如此，仍須對市場潛在波動風險保持審慎，採取精選標的、聚焦品質的策略。富蘭克林證券投顧表示，美國歷次選舉都能激勵非投資級債的表現，這次也不例外，原因在於新上任的總統多有刺激經濟作為，與景氣連動高的非投資級公司債通常表現領先，回顧2016年川普首次當選美國總統後的期間，美國非投資級債的表現穩步上揚，因此建議投資人盡早布局，把握本次川普當選後帶來的投資機會。

債券 美國公債

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