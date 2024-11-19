「第一桶金」100萬要存多久？ 一表看！搭配投資更快速：每月只存一千要84年

如果你是剛出社會的新鮮人，或是過去完全沒有存錢習慣的話，那麼一定要看下去！

整理每個月定期定額不同金額下，多久可以存到100萬元，跟大家分享幾個觀念：

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如果投資市場大盤ETF的話，長期平均年化報酬大概是介於5%～10%之間...

然而這幾年不管是台股還是美股表現都比這數字還更好，不過事前的計畫還是不要太樂觀，因此圖表只設定5%跟8%兩種假設⁡。

2.初期存錢比投資更重要⁡

如果你每個月可以存的金額很多的話，那麼就算不投資，也很快就可以達到目標...

原因是初期資產大部分的累積都是源自於你自己存下的本金，投資的效果要等到時間拉長才能看出效果，所以為什麼每月存下3萬元以上的時候，有沒有投資幾乎不會縮短你存到100萬的年份！⁡

3.年限拉長的話更能看出投資的成果

你可以看到每個月存1000元的話，要存84年才可以存到100萬，但如果搭配投資的話，可以省下50幾年的時間！何樂而不為呢？還沒開始定期定額投資的人快開始！⁡

4.圖表上一兩年的差距其實差了好幾百天⁡

聽起來好像廢話？（非洲每過一分鐘就過了60秒的即視感）但我想表達的是，只看表格中的數字時，會覺得有些不過就差了一兩年而已，好像不太重要？

不過雖然數字只差一點點，真的帶入到生活中你就會發現：要晚兩年才能達到目標其實很久的！

5.存到100萬只是第一個小目標

坦白說，現在社會存到100萬一樣買不起房，也一樣有很多事情不能隨心享受，但這是一個重要的開始，人生總需要第一個100萬才會有後續的積累...

把目標切分成數個小計畫，還沒達成的就先從積累到第一個100萬開始吧！

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