規格不符廠商有「異議」 國立大學採購語言教室教學設備 可自行撤銷決標結果嗎？

Q：甲國立大學採購語言教室教學設備一套，於招標開標日，共有A、B、C、D、E五家廠商參與開標，其中的E公司因規格不符而離開現場，最後由A公司得標。

嗣後E公司認其規格與招標機關規格相符，且其標價還低於得標之A公司達新台幣四十萬元之多，因此向採購機關即甲國立大學提出異議。

甲國立大學認為異議有理由，則其能否將原決標結果（即由A公司得標）予以撤銷？如可，則A公司能否提出救濟？

A：按《政府採購法》第84條第1項規定：「廠商提出異議或申訴者，招標機關評估其事由，認其異議或申訴有理由者，應自行撤銷、變更原處理結果，或暫停採購程序之進行。但為應緊急情況或公共利益之必要，或其事由無影響採購之虞者，不在此限。」

（本文出自《政府採購法律解析與爭議解決》) 上述條文乃明定招標機關接獲廠商提出之「異議」或「申訴」後所應採取之必要措施，是要求招標機關應確實評估廠商「異議」或「申訴」有無理由，以使招標機關及早改正或取消違法的採購行為，並避免造成政府損失擴大或使可能違法的情形更形惡化（註1）。

以本案例而言，甲國立大學既於宣布決標後、簽約前發現其原決標決定有瑕疵，致決標予原不應得標之A公司，則為使招標機關及早改正或取消違法的採購行為，並避免造成政府損失的擴大，或使可能的違法情形更加惡化，招標機關甲國立大學自得依《政府採購法》第84條第1項及《行政程序法》第117條之法理撤銷決標。

至於原先被宣布得標之A公司，如於得標後即向國外原廠台灣代理商下採購訂單，因信賴原決標結果遭受財產上損失者，招標機關應考量予以適當的補償（公共工程採購申訴審議委員會訴字第91297號審議判斷書）（註2）。

註1：參見唐國盛律師著：政府採購法律應用篇，頁418，民國92年4月五版，永然文化出版公司出版。

註2：參見行政院公共工程委員會編印：政府採購申訴案例彙編(三)，頁324，民國94年4月一版一刷，行政院公共工程委員會發行。

（本文出自《永然文化出版》作者：李永然律師)