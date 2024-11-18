被誤認具履約資格並得標的廠商如拒不簽約 招標機關能否沒收其押標金？

Q：甲鄉公所有一活動中心興建工程，透過公開招標採購，並以「最低標價」得標；乙廠商是一「土木包工業」參與投標，並繳交新台幣二十萬元保證金。 甲鄉公所於刊登的採購公告中訂定投標廠商資格為土木包工業以上營造廠商。乙廠商雖以最低標價得標，但採購機關嗣後發現「土木包工業」為本件工程之「承造人」，因此拒不簽約，招標機關甲鄉公所竟將其押標金沒收，乙廠商該怎麼辦？

A：按《政府採購法》第31條第2項規定，機關得於招標文件中規定，廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金不予發還，其已發還者，並予追繳：

一、以虛偽不實之文件投標。 二、借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參加投標。 三、冒用他人名義或證件投標。 四、得標後拒不簽約。 五、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。 六、對採購有關人員行求、期約或交付不正利益（註1）。 七、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為。

（本文出自《政府採購法律解析與爭議解決》) 就本案例而言，甲鄉公所是以《政府採購法》第31條第2項第4款「得標後拒不簽約」的規定為由，沒收乙廠商的押標金；但乙廠商之不簽約，係可歸責於招標機關甲鄉公所的事由所致。

因為甲鄉公所對於投標廠商資格訂定不當，誤導廠商參與投標（註2），乙廠商可以提出「異議」和「申訴」，請求招標機關甲鄉公所將押標金全數返還。

註1：《刑法》賄賂罪的客體，一為賄賂，二為不正利益。所謂賄賂，乃指金錢或可以金錢計算的財物；至於「不正利益」，乃指「賄賂」以外，足以供人需要或滿足人之慾望的一切有形、無形的利益而言。參見曾淑瑜著：刑法分則實例研習──國家、社會法益之保護，頁14，2009年2月初版一刷，三民書局發行。

註2：參見行政院公共工程委員會編印：政府採購申訴案例彙編(三)，頁245～248，民國94年4月一版一刷，行政院公共工程委員會發行。

（本文出自《永然文化出版》作者：李永然律師)