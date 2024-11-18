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小資族也能輕鬆入手！小額投資理財工具Top 10

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示意圖／ChatGPT
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用小錢創造第二收入！

許多人對投資總有顧慮，擔心會賠錢、不懂門道，或認為小額資金賺不了錢，乾脆選擇存著比較安心。然而，正如「股神」巴菲特所說：「絕不要只仰賴單一收入，用投資為自己創造第二收入。」隨著小額投資工具日益多元化，透過靈活的資金配置，仍能逐步累積出一筆可觀的財富，讓資金慢慢增值。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出十種適合小資族的投資工具，幫助資金有限的人也能掌握投資技巧，逐步實現「第二收入」的目標。

No.10 外匯投資

外匯投資，其實小至兌換貨幣，大至跨境外匯投資都有簡單來說，外匯投資賺錢的主要方式在於利用不同國家貨幣的匯率波動，低買高賣，從匯率差中獲利。外匯市場涵蓋全球貨幣組合，24小時開放，流動性高、交易頻繁，且門檻低，小額資金即可進場，吸引了眾多投資者，也適合小資族靈活操作，不過網友提醒「外匯賠起來也是很痛的」、「外匯即使不開槓桿，也是會輸的，槓桿只是一個加速的過程」。

選擇穩定貨幣、設定停損點，並隨時關注新聞和國際局勢，都有助於掌握市場脈動、控管風險；交易時需特別注意，一定要提防詐騙！不少人為了省手續費忽視平台安全，容易讓詐騙集團趁虛而入，騙走資金和個人信息。

No.9 儲蓄

示意圖／pixabay
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對小資族來說，還不熟悉其他投資方式時，儲蓄是簡單且風險低的選擇，常見的有一般活存、高利活儲和定存等方式。

一般活存適合隨時要用的資金，雖然利率不高，但存取方便；高利活儲同樣具備靈活存取優勢，實際年化利率通常高於公告利率，目前市面上大多在1.3%至3%之間，但多數有額度限制，網友分享，「用沒有額度上限的吧！看錢錢無限增值心情就很好」、「數位帳戶跟信用卡一樣，沒有頂不頂，只有適不適合你」；如果你選擇定存，它會有穩定且較高的利率，期限從1個月至3年不等，需到期才能領取本金和利息，若中途解約，利息會減少，適合不急著用的資金或有長期儲蓄目標的人。

No.8 儲蓄險／投資型保單

示意圖／ChatGPT
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小資族也能用小額資金參與儲蓄險和投資型保單，不僅累積資金，還具保障功能。儲蓄險適合養成長期儲蓄習慣，逐步累積財富；投資型保單則透過分散多個標的，減少單一市場波動風險，讓小資族也能享受多元投資機會。

根據《網路溫度計DailyView》2024年9月的調查，投資型商品的優點前七名除了保障與投資並重，還有多標的選擇、強迫存錢、小額即可參與、時間複利及依人生階段調整保額，網友分享「如果你希望給家人保障並想存錢，那投資型保險很適合，畢竟兼具壽險和投資功能」；也有網友認為「投資要選對標的，還是得自己多做功課」。

No.7 期貨

示意圖／ChatGPT
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期貨是一種「約定」，投資人預定未來某天以特定數量和價格買賣商品（如股票指數、大宗商品），特色在於槓桿，少量資金即可放大投資規模，報酬潛力大但風險高，網友認為「期貨就只是開槓桿倍數放大」、「股票都賺不好抱不了，跑去學期貨開槓桿只會光速被抬出去」。

不魯提醒，期貨雖具小博大特性，但價格波動劇烈，資金易歸零，小資族務必謹慎評估。要特別注意的是，從網路討論聲量數據來看，有兩個高峰都與反詐騙有關，聲量共有47筆。而根據內政部統計，2023年詐騙案前三名為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」，其中「假投資」財損達53.4億元，占總詐騙損失六成；詐騙集團常透過社群和交友軟體，假借股票、期貨、虛擬貨幣等名義吸引受害者，並以假網站、小額資金即可賺錢的假象誘騙大量資金，投資前需更加警惕，避免成為詐騙受害者。

No.6 黃金

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2024年金價一路攀升，截至10月21日，一年內已創下34次新高，累計漲幅超過32%。這波「淘金潮」再度引發市場關注，讓投資者重新審視黃金作為避險資產的價值。黃金之所以上漲原因包含地緣政治緊張、央行降息預期、通膨壓力加劇，以及美元走弱等因素所致，使黃金成為不穩定市場中的資金避風港，當市場波動劇烈時，黃金的穩定和保值特性更明顯。

透過數據觀察聲量高點，有44筆都在討論購買「金豆」的議題，現在金價飆漲，有民眾買不起金條，改以存零股模式在買金豆，看好未來成長性，希望能透過小額購買、慢慢累積。談到購買黃金，網友表示：「每個月買一顆之類的，等同於存黃金」、「台灣比較流行薄金牌，金豆價格略略貴」、「看起來很像巧克力，不如台灣黃金存摺」。

No.5 債券

債券是一種「借據」，由國家、企業等機構發行，承諾定期支付利息，到期還本金。相比股票，債券風險較低，但仍有三大風險：利率風險，市場利率變動影響債券價格；違約風險，發行機構無法支付利息或本金的可能；流動性風險，需要變現時難以找到買家，建議投資債券時應評估風險承受度，選擇合適的種類（如政府債），並考量資金需求設置投資期限。

美國降息前，投資美債成為熱門話題，其提供穩定利息收入，加上美國信用評級高、風險低，成為小資族及偏好穩健增值者的資產配置首選之一，網友的看法為「美債就是拿定存的錢去買的，股票部位一樣不動，只是多元配置一環」、「美債是給長期領息用的」。

No.4 虛擬貨幣

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虛擬貨幣如比特幣、以太幣，因門檻低、小額資金即可投入，加上高獲利潛力，吸引了許多小資族。川普力挺加密貨幣，使比特幣在大選後價格飆升超過30%，一度接近9萬美元，創下歷史新高。但虛擬貨幣價格波動劇烈，屬於高風險市場，因此建議投資前先了解幣種特性和市場規則，設定合理的投資比例，以降低波動風險。

日前TikTok一位網友以「台積電跟比特幣怎麼選」為題帶動討論，影片中提到經過換算，她認為賣掉3張台積電去買比特幣是較好的選擇，且多元配置能避免未來發生戰爭帶來的風險，不過部分網友不認同，「發生戰爭加密貨幣一樣崩吧」、「已經有預感會發生戰爭了，怎麼不買黃金」、「我還是會買台積電」、「加密貨幣沒有未來現金流，要也是台積電會持續賺錢」。

No.3 共同基金

共同基金將眾多投資者的資金集合，由專業經理人管理，目標是達到超越大盤的收益，適合沒時間或不想深入研究市場的投資者。優點在於投資人可省去分析市場的時間，且用少量資金便能投資平時覺得昂貴的大公司股票，享受股東福利；缺點是交易成本較高，包含保管費、管理費和手續費。

不魯指出，基金投資不是隨便買就好，選擇前應先了解經理人過去的績效是否穩定，且不要輕易購買理專推薦的產品，投資人一定要清楚自己買的是什麼；他提醒，投資前應依據自身風險承受能力決定，避免因不了解產品而承受不必要的風險，網友也認同表示，「主動型基金很吃經理人操作」、「基金重點是經理人績效，所以了換了經理人就要注意！」

No.2 股票

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在股票市場中，美股與台股的討論熱度最高，2024年台股表現亮眼，自年初屢創新高，加權指數在7月11日達到24,416點，台積電股價不斷刷新紀錄，帶動投資熱潮。不少人想投資美股的人，則鎖定科技巨頭，根據CMoney美股市值排名，截至11月13日，前十名公司幾乎被科技業包辦，前五名依序為輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta，這些企業市值龐大、業務遍布全球，網友表示：「台股太好操弄了，美股買有品牌的，根本沒操弄可能」、「今年真的是AI元年，輝達是世界AI的霸主」。

前外資證劵副總、小朋友學投資創辦人不魯指出，美股開戶較繁瑣，需要熟悉國外券商及流程，台灣部分券商雖提供美股投資，但便利性背後需付相對較高的手續費。川普上任後，市場普遍認為股市波動會加劇，他提醒股市較熱時，進場前務必設定出場策略、保護好資金；若考慮長期投資，他建議等股市降溫後再佈局。

No.1 ETF

示意圖／ChatGPT
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ETF只需幾個簡單步驟，就能擁有一籃子資產；投資ETF的最佳策略是定期定額，長期持有；根據臺灣證券交易所資料顯示，現在ETF熱門程度，相當於全台每4個人，就有1個人投資ETF。2024年台股表現亮眼，不少小資族趁勢進場，尤其青睞門檻低、風險分散的ETF，特別是含「積」量高的ETF和高股息ETF受注目。

今年3月，00940以親民價格、無痛入手、主打巴菲特的價值投資法等賣點吸引投資人瘋搶，甚至傳出解定存、壓房產申購等瘋狂現象，甚至創立「00940自救會」社團，話題延燒多日，其中單日約有100多筆網路聲量便是討論這亂象，創下聲量第二高峰，網友表示「這陣子高股息有夠熱門」、「我已經手持三十幾張919，等著940的資金近來幫抬了」。

【網路溫度計】提醒您－

​本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年11月11日，近10個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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