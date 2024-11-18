父親過世…她背房貸信貸還要贍養母親 每月缺口達5.5萬！網：房子去增貸

當每月的支出遠高於自己的收入時，我們該如何處理？近日有網友發文，表示自己的月薪在4.5萬左右，月支出卻達到10萬，讓她不知如何是好。

原PO在Dcard發文，表示自己的父親罹癌去世，留下了一間剛買5年還有貸款的房子，也積欠了一筆醫療費，目前借了信貸去還。同時自己的母親行動不便無法工作，需要補貼生活費。

經過計算，原PO發現自己每月的開銷有房貸4萬、信貸2萬、母親的生活費1.5萬、自己的生活費1.5萬以及必要生活開銷，加起來大概快10萬，但目前她的薪水實領只有4.5萬左右。

原PO表示她也考慮過賣房子，但限貸令和打房政策使房子的價格不太好，而且她也不捨得賣掉父親的心血。原PO表示自己正在考慮兼職直播和跑外送，但感覺5.5萬的缺口真的很難填上，只好向網友求助。

文章引來大量網友留言，認為房貸的負擔太重，勸原PO先把房子賣掉，「我覺得還是要面對現實吧，房子勢必還是只能賣掉，總比到時候被法拍好多了。畢竟5.5萬的缺口太大了，妳再找一份正職都不太有機會hold住」、「房子賣掉，改買便宜一點貸款少一點負擔得起的房子，去政府單位查看看妳爸有沒有什麼保險可以請領」、「面對現實就是得賣房，先還掉信貸，媽媽看有沒津貼可領，妳們一起租便宜點的套房住，爸爸走了，如果妳也累倒，全家就垮了」。

也有網友認為應該先暫停給媽媽生活費，「在還沒有把爸爸之前醫療的信貸還完之前先不要給媽媽生活費了，請媽媽體諒」、「媽媽先不給生活費，政府應該有失能補助」。

也有網友提出用房子增貸來還信貸的方式，「房子去轉增貸繳房貸，最好還能結清信貸，或談一下繳最低」、「去找銀行鑑價一下現在房子價值多少，應該相較五年前增值不少。然後去找條件最好的那家銀行，把妳現有房貸換去那家增貸，然後去結清信貸，就等於只要還房貸而已」。