企業有了品牌定位就能起死回生？ 知名行銷專家：要符合經營邏輯

大概一年半之前，有一位經營線下女裝的老闆和我討論定位的問題。她從採購做起，手中經營著自己的服裝品牌，在中南地區的二、三線城市有十幾家服裝專賣店，每家店的銷售流水和經營情況都很好，如果不考慮企業規模，也算是一家非常不錯的企業了。

她問我，自己的這個服裝品牌該如何定位？我沒有直接回答，我反問她，如果我現在給你做了一個很厲害的品牌定位，你會怎麼做呢？顧客想到這個定位的時候就會直接去你們店裡買衣服嗎？答案好像不是。我接著說，你覺得這樣你就會大獲成功嗎？她想了想，覺得也不會，因為公司並沒有發生任何變化。

這是一個很典型的諮詢場景，許多公司經營者找我的第一句話就是：「小馬宋老師，你能不能幫我們的品牌定位一下？」好像有了一個品牌定位，一家企業立刻就能起死回生一樣。

其實不是的，企業的成功是很多因素共同作用的結果，任何告訴你某某公司是靠某一個行銷點子就成功了的簡單歸因，說的人要嘛是自己不懂，要嘛就是別有用心。

（本文出自《顧客價值行銷》) 但是企業成功的結果，倒是可以用一個簡單的、本質的因素來歸因：這家企業在商業競爭中獲得了某種優勢。

這個道理你沒辦法反駁，因為只有在商業競爭中占據某種優勢的企業才能獲得成功。這是一個特別簡單的道理，卻被無數企業家忽視了。具有諷刺意味的是，許多企業家卻非常相信只要「做好行銷」就可以讓企業起死回生。

人們不太願意相信一個簡單的道理，卻特別願意相信用一個簡單的方法就能讓企業取得成功。為什麼呢？因為簡單的道理做起來太難了，而簡單的方法看起來似乎真的很簡單。

比如，減肥的道理就簡單，你只要「堅持少吃多動」就可以減肥，但 90% 的人都做不到，所以他們才會相信一些神奇的減肥方法和產品，因為這些產品聲稱顧客可以靠這香棺P減肥。

企業經營成功的本質是因為獲得了某種競爭優勢，競爭優勢的地位則是透過企業經營來獲得的。請一定記住這句話。企業怎樣才能獲得競爭優勢呢？可能有許多企業經營方法論，但首先要明白的一個道理是，企業要想成功，必須符合經營邏輯。

所謂符合經營邏輯，簡單來說，就是企業運作至少從常理和常識上是說得通的，是符合商業規律的。

不管是理性的思維推導還是從現實的商業角度看，企業的經營活動都應該符合經營邏輯才行。當一個企業的經營邏輯對了、順了，企業就會獲得優勢，並在競爭中取勝。

比如有個人想做餐飲，客單價定在每人100元，他想做成中國門市數第一的餐飲品牌。這就不符合簡單的常識和經營邏輯，因為中國消費者頻率最高的外出用餐選擇是平日餐點和商業午餐，他們的用餐預算在10~30元。你定位在100元，那就只能做正餐（大餐）、休假日餐、聚會餐，做不成日常嚏A因為你的定位不是消費頻率最高的那種餐飲，你就不可能做成中國門市數最多的餐飲品牌。

再比如有製造類產品的企業想轉型做 2C7 的產品，它們覺得自己在這方面有優勢。但它們忘了，2C 產品和做製造類產品的企業需要的是兩種能力，如果不具備這種能力和資源，就不太可能做成這件事，這就是一種常識判斷。

（本文出自《顧客價值行銷》作者：小馬宋)