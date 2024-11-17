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7500項專利超狂！ 戴森「創新雙氣旋技術」解決舊式吸塵器容易堵塞問題

聯合新聞網／ 時報出版
Dyson擁有多達7500項專利，運用創新「氣流」技術解決許多問題。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
Dyson擁有多達7500項專利，運用創新「氣流」技術解決許多問題。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

戴森做了一個很厲害的吸塵器，戴森的高轉速馬達技術確實很厲害，這是一個重要的技術壁壘（Technological Barriers），當然也有賴於創始人詹姆斯．戴森瘋狂地註冊技術專利，據說他註冊了多達7500項技術專利。

所以戴森在英國很快就做到了吸塵器第一的位置，但它並不是傳統的吸塵器品牌，而是在強手如雲的環境中以新進入者的身分實現的。這個難度，可能就類似於今天一個新品牌想挑戰蘋果手機的地位一樣。

我們基於定位理論去思考戴森當年的競爭狀況，它是一個新進入者，是不是應該做一個細分品類？但戴森沒有這麼做。

戴森的做法很簡單，它憑藉公司創新的雙氣旋技術徹底解決了舊式真空吸塵器氣孔容易堵塞的問題，它比傳統的吸塵器要好用很多倍，當然價格也貴很多倍。

這是一種在產品創新上碾軋式的優勢，它不會宣傳自己是什麼定位，它把產品擺在那裡讓顧客體驗一下，顧客就知道了，因為戴森吸塵器真的好用太多了。

（本文出自《顧客價值行銷》)
（本文出自《顧客價值行銷》)
在巨大的優勢中，企業根本不需要那些複雜的策略。所謂巨人過河，是不需要策略和技巧的，巨人直接就走過去了，只有小松鼠過河才需要策略和技巧。

1993 年的時候，戴森在英國開設了研發中心和工廠，它的吸塵器開始迅速占領英國市場，如今，戴森產品已經暢銷全球。這麼說來，戴森是一個典型的吸塵器品牌，那麼，戴森是不是應該堅守這個定位呢？

並沒有。

戴森後來開發了空氣清淨機、烘手機、吹風機、風扇等產品，個個都很成功。2018年，戴森的經營利潤就接近100億元人民幣。

戴森的經營邏輯是什麼？是充分利用它的專利馬達技術儲備，讓這些專利技術在產品應用上發揮到極致。它才不管是吸塵器還是吹風機呢。

戴森的經營邏輯不是占據吸塵器這個細分品類的市場，而是考慮它技術的優勢以及複用的可能。這種技術儲備相對來說更容易在使用高階數位電機的產品上取得成功。

許多人都學過定位理論，如果「吸塵器就是戴森，戴森就是吸塵器」，那它就應該堅守在這個品類上。可是，它為什麼擴展到其他品類也能成功呢？有人解釋說它把吸塵器這個品類做得足夠強了，所以它可以擴展到更多小家電品類上去。

這裡就有一個該不該做品牌延伸的問題。戴森可以拓展到吸塵器之外，那為什麼米勒淡啤酒就不能成功地拓展到其他啤酒上呢？我再問一個問題，戴森要拓展小家電，那小家電有很多，比如電子鍋、豆漿機、食物料理機、電熨斗等，為什麼戴森不做呢？

其實邏輯很簡單，因為戴森的技術強項是氣旋技術，所以它才在吹風機、烘手機、風扇、空氣清淨機這些需要「吹」的品類上成功了。你既然有優勢，那就充分發揮它，這會積累並放大你的優勢，這才是經營的邏輯。

（本文出自《顧客價值行銷》作者：小馬宋)

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