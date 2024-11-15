退休金準備不足高達近7成…台灣人理財太保守！ 無法抵禦「長壽及通膨」2大風險

【撰文：師慧君】

你有信心存到足夠的退休金嗎？這個問題對多數台灣人來說，答案恐怕是否定的。

先來看看由國泰投信與台灣指標民調所做的「2024年全民退休大調查」。該份調查以35～55歲、尚未退休的民眾作為統計分析對象，結果顯示，民眾預估的退休年齡平均在60.1歲，預期自己需要的退休金平均為1,432萬元；然而，認為自己財務準備足夠的人只有29.2%，連3成都不到，自認為財務準備不足的人則高達67.5%。

另一項值得玩味的調查結果是，最多人使用的投資理財方式是「保險」，有將近7成民眾選擇了它，比例遠遠超過第2名的「股票」（55.2%），和第3名的「定存」（50.7%）。至於近年相當熱門的「ETF」（32.1%），只排在第5，還輸給第4位的「房地產」（34.9%）。

台灣民眾理財太保守 近7成退休金準備不足

保守的理財方式雖然規避了投資風險，卻抵禦不了以下2種風險。

1.長壽風險

長壽固然是件好事，但「錢花完了人還沒死」，卻會是人生一大悲劇。根據國發會推估，2050年時，國人平均壽命將達到85.63歲，屆時活到90歲、甚至100歲以上的人勢必也將大幅增加。社會保險（如勞保、公保、農保）和職業退休金（如勞退、軍公教退休金）未必可靠，目前勞保基金和公教人員退撫基金仍有破產風險，即使政府持續予以撥補，還是有可能因制度改革而讓給付金額縮水。

此外，根據衛福部統計，國人的「不健康餘命」約為7.4年（該數據會隨平均壽命增加而上升），這也代表民眾退休後，可能有3分之1到2分之1的時間處於不健康狀態，若沒有儲備足夠的退休金，晚年恐將飽受「老、病、窮」的折磨。

2.通膨風險

近年台灣的通膨率約為2%～3%，若以2%計算，20年後的1,000萬元，只約當現在670萬元左右的價值，換句話說，如果這筆1,000萬元不進行任何投資，將會被通膨白白吃掉330萬元！

不想工作到死就要提早開始 3解藥助你搶救退休金

「很多人是到4、50歲之後發現自己的退休金不夠，才想到要投資，這些人以前只想要『保本』，不敢冒險，現在卻因為焦慮，把大筆資金重押在股票，這其實是很矛盾的。」擅長退休理財的CFP國際認證高級理財規劃顧問郭俊宏指出，許多中年族群除了定存、儲蓄險以外，只對股票較有認識，對ETF等其他商品並不熟悉，再加上近年股市大好，便容易將股票當成搶救退休金的解藥。

不過，這些投資「老白」的觀念卻未必正確。「我有一位朋友只存了一檔金融股，但他每天聽股票，漲了就開心，跌了就難過。」郭俊宏直言，很多人的退休投資放錯重點，明明該關注的是長期績效，卻因為短線波動搞得心情七上八下，或是選到了和自己風險屬性不符的商品，心態承受不了，反而不利於達成目標。

那麼，到底該怎麼挑出適合自己的投資工具呢？郭俊宏給出3個簡單的結論：

以定存、保險、房地產、股票、基金、ETF等6種投資工具的平均報酬率來看...

定存的長期年化報酬率僅有0.5%～1.5%，無法打敗通膨率，自然不會是用來儲存退休金的好選擇

保險又以儲蓄險占市場比重最高，台幣儲蓄險的年化報酬率僅約1%～2%，而美金儲蓄險的年化報酬率雖有3%～4%，卻存在著匯率風險，實際報酬率可能會因為匯差損失而降低

若單純以投資的角度來看，房地產的長期年化報酬率僅有3%～5%（只考慮房價增幅），輸給股票、基金、ETF等商品

股票的長期年化報酬率為6%～10%，是6種投資商品中最高的，相應的風險自然也最高

基金的長期年化報酬率約為3%～7%，雖然遜於股票，但優點是不需投注太多心力，適合懶人和想用小錢分散布局的投資人

ETF的長期年化報酬率為4%～8%，較基金略高，交易的便利性也勝過基金，但若只投資國內發行的ETF，標的選擇會較基金少很多

單筆投資勝過定期定額 越早投資越省力

最後來看看，以相同金額投入上述6種投資工具，會產生多大的差異。若以前文提及的民眾平均期望退休金1,432萬元為目標，假設每月定期定額投入1萬元，選擇股票需用29年來達成目標（年化報酬率以8%計），選擇ETF需要35年（年化報酬率以6%計），選擇基金需要39年（年化報酬率以5%計），房地產、保險、定存則分別需要44年、68年、78年（年化報酬率以4%、1.5%、1%計）。

若以普通人的壽命和工作年限來衡量，僅有投資股票、ETF、基金才有機會存夠退休金，而其他3種投資工具並不值得考慮。

再以單筆投資的方式計算，假設65歲退休時需存到1,432萬元，以股票作為投資工具，若從45歲開始存，需投入320萬元，但若提早10年、從35歲開始存，僅需投入150萬元，若再提早10年、從25歲開始存，更只需要投入70萬元！這就是複利帶來的神奇威力。

總結來說，退休投資的成功之道，不外乎選擇對的工具和盡早開始投入。其次，則是將資金妥善分配在不同類型的資產當中，以降低波動度，讓退休理財更為安心。

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