輝達黃仁勳挑戰沒人做過的事 專家引「超維邏輯思考」示警

「另一種更好的方法，就是融會貫通所有關鍵要素，包含一些看起來矛盾的要素，而不是只看『部分要素』。

其實，我們從小到大都聽過很多看起來矛盾的話，例如『三百六十行，行行出狀元』VS.『萬般皆下品，唯有讀書高』；『大丈夫寧死不屈』VS.『大丈夫能屈能伸』；『薑是老的辣』VS.『青出於藍勝於藍』。」

「網上隨便搜尋，就可以搜出數十句這種互相矛盾的話，兩邊的話都各自有『部分道理』，卻都沒有融會貫通。

所以，你講某一邊的道理，我就很容易用另一邊的道理來反駁你，最後導致各說各話、以偏概全，這其實是價值觀思考而導致『因情亂思』的結果。

（本文出自《超維邏輯思考力》) 如果還不具備能夠融會貫通的邏輯思考力，就至少要先瞭解其中的假設前提或者適用情境，否則就很容易錯誤套用在不合適的情境下。」

NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳說：『我之所以選擇去挑戰世界上沒有人做過、而且很難做到的事，是因為這樣就阻止了許多人進入。』

他這句話聽起來很有道理，但適合每個人嗎？一般人不一定適用，因為它的先決條件很高。

也就是說，很多道理、名言都有其先決條件或適用情境，如果沒弄清楚，不管三七二十一就盲目相信、套用，後果往往會很嚴重。

最後，貓頭鷹說，在生活中判斷訊息真假、道理對錯，以及在表達說服、處理問題、理性決策、活用知識的時候，都很考驗個人的邏輯思考力。之後我會逐步地深入說明清楚訓練超維邏輯思考的知識體系和具體方法。

俗話說『貪多嚼不爛』，今天先聊到這裡，免得你們消化不了。我們下次再繼續深入交流價值觀思考，你們回去可以先想一想。

烏龜說：「是啊，這樣最好。」

在回家的車上，烏龜問黑狗說：「你覺得如何？」黑狗說道：「太好了，前輩給出的建議具體又實際。表哥，太謝謝你了，謝謝你帶我來認識前輩。」

他興奮的情緒難以掩飾，聲音中透露出一種激動和感激。「我會牢記前輩的建議，同時也會積極地實踐冥想和運動，儘量不再偽裝自己。」黑狗的話語中重新充滿了活力和正能量。」

鸚鵡滿是喜悅，她說道：「看到你這麼激動和充滿信心，我好高興啊。你的進步和積極態度，讓我也感到振奮，你一定會克服困難的。」

（本文出自《超維邏輯思考力》作者：李守忠、傅皓政)