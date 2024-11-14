工程或財物採購案 政府機關在何種情形下可以採用「統包」？

Q：大大公司欲參加一項投標，據稱此次招標是採用「統包」方式進行，大大公司想了解何謂「統包」？又應注意哪些事項？

A：「統包」（Turn Key）是一種新近發展出來的工程採購（或發包）方式。

《政府採購法》第24條第1項規定，機關基於效率及品質的要求，得以「統包」辦理招標。在此所稱的「統包」，即指將工程或財物採購中的設計與施工、供應、安裝或一定期間的維修等併於「同一採購契約」辦理招標（參見《政府採購法》第24條第2項）。

（本文出自《政府採購法律解析與爭議解決》) 「統包」即是將「設計」與「施工」二者結為一利益共同體，且可使契約責任單一化及便於界面管理（註1）。

具體而言，即由統包廠商依「統包契約」規定，由一家承包商負責工程之設計、採購、施工及安裝，執行的成果要符合招標書中業主提出的要求，廠商完成工程標的物後，交給主辦機關（業主），即可開始運轉生產或營運（註2）。

統包機制激發統包商在業主與其專業管理顧問設定之需求範圍下，得以充分發揮創意，並與其成員合作尋求共同利益（包括設計者、施工者、使用者）（註3）。

參加以統包方式採購的廠商，應注意以下三大項：

一、廠商

依《統包實施辦法》第4條規定，機關以統包辦理招標，應依其屬工程或財物的採購，於招標文件規定投標廠商應符合下列情形之一：

(一)屬負責細部設計及施工的廠商。

(二)屬負責細部設計或施工的廠商。

(三)屬負責細部設計、供應及安裝的廠商。

(四)屬負責細部設計或供應及安裝的廠商。

二、招標文件的內容

依《統包實施辦法》第6條規定，機關以統包辦理招標，除法令另有規定外，應於招標文件載明下列事項：

(一)統包工作的範圍。

(二)統包工作完成後所應達到的功能、效益、標準、品質或特性。

(三)設計、施工、安裝、供應、測試、訓練、維修或營運等所應遵循或符合的規定、設計準則及時程。

(四)主要材料及設備的特殊規範。

(五)甄選廠商的評選標準。

(六)投標廠商於投標文件須提出的設計、圖說、主要工作項目的時程、數量、價格或計畫內容等。

三、廠商須注重「統包工程契約」

由於統包契約並不是《民法》所規定的「有名契約」（或「典型契約」），其主要只是以廠商工作範圍作為分類標準的契約型態，故「統包商」與「業主」間的權利義務關係，依私法自治或契約自由原則，視「統包契約」內的具體約定內容而定（註4）。

註1：參見林鴻銘著：政府採購法之實用權益，頁132，民國92年4月5版，永然文化出版公司出版。

註2：參見巫啟后編著：統包概說，頁3，民國95年6月初版，文笙書局股份有限公司出版。

註3：參見巫啟后編著：前揭書，頁2。

註4：蕭偉松、陳君薇撰：〈統包工程契約概述〉，載中華民國仲裁協會出版：統包工程契約之理論與實務，頁2，2024年4月一版。

（本文出自《永然文化出版》作者：李永然律師)