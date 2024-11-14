以巴衝突波及無辜巴勒斯坦人 責任在誰身上？ 專家批：自衛過度

即使是同一個人，在不同的情境下也會做出不同的選擇。邏輯的準則之一是『充足理由』，按理性的邏輯思考來說，這個問題的答案就是訊息不足，不足以回答。如果在缺乏充足資訊、理由下，你們還能給出自己的答案，就不符合邏輯思考的準則，也就不是邏輯思考了。

很可能在生活中，你們並不清楚邏輯思考要遵循哪些邏輯，所以就習慣用非邏輯的『價值觀思考』下結論。」

緊接著，貓頭鷹又問：「舉個例子來說，2023 年10 月初爆發的『以巴衝突』，你們認為責任在誰身上？」

黑狗首先說：「哈馬斯先攻擊以色列，所以責任在哈馬斯身上。」鸚鵡馬上反駁：「即使哈馬斯先動手，以色列也不應該攻擊加薩地區，裡面有很多無辜人民，還有許多小孩啊！」

（本文出自《超維邏輯思考力》) 烏龜聽了兩人的分享，突然領悟了問題的核心，說道：「前輩，我發覺我們對同一件事，往往會陷入『見仁見智』的困境─是不是因為在『價值觀』的作用下，我們思考時會偏重某些要素，而忽略了其他要素？」

貓頭鷹肯定地點了點頭：「烏龜看出問題了。我的目的，就是用這兩個例子讓你們理解『價值觀思考』的盲點。也就是說，在主觀的『價值觀』作用下，不自覺地選擇自己偏好的部分訊息來思考而形成結論，沒有調和其他關鍵訊息，以至於對人、事、物的理解容易以偏概全。由於只知皮毛，處理問題時往往『治標不治本』，與人交流時，就容易出現『公說公有理，婆說婆有理』的情形。」

「價值觀雖然在名稱有個『觀』字，似乎只是腦中的想法、觀念，但本質上它與我們的喜好、欲望、情感、性格等心靈層面有緊密關聯，也受到它們的巨大影響。」聽了貓頭鷹的說明，烏龜接著又問：「前輩，那我們應該怎麼看待這次的以巴衝突呢？」

貓頭鷹緩緩說道：「很多人在看待、談論事情時，往往會把很多訊息、事情混為一談，當然就不容易說得清楚明白了。所以，為了避免『混為一談』，我們就要學習一件事、一件事地就事論事。」

「就像法院審案一樣，如果同一個人牽涉好幾個案件，就必須一案一審。哈馬斯先攻擊以色列，明顯是哈馬斯有錯在先，按常理來說，以色列就有自衛權利。

但以色列反擊哈馬斯時，因此傷害到無辜的巴勒斯坦人，毫無疑問是自衛過度，也就是錯誤在後了。同樣的道理，我一般不會武斷地把人分成好人、壞人，只會判斷『這個人所做的某件事』對或不對，只根據某一件事來就事論事，因為好人不但可能會做錯事，甚至在某些情境下也會做壞事。」

（本文出自《超維邏輯思考力》作者：李守忠、傅皓政)