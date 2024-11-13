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永豐金證券攜手富蘭克林投顧 舉辦講座共創客戶健康與財富雙贏　

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券攜手富蘭克林投顧舉辦「豐富人生─健康理財講座」，邀請知名食安專家林口長庚醫院護理師譚敦慈，分享如何增加健康財富。永豐金證券／提供
永豐金證券攜手富蘭克林投顧舉辦「豐富人生─健康理財講座」，邀請知名食安專家林口長庚醫院護理師譚敦慈，分享如何增加健康財富。永豐金證券／提供

永豐金證券「豐富人生」客戶關懷系列活動，11月攜手富蘭克林投顧共同舉辦「豐富人生─健康理財講座」，邀請知名食安專家林口長庚醫院護理師譚敦慈，分享如何增加健康財富，讓健康更進一步，並以心路基金會幸福手作禮盒，與客戶串起對社會的愛與關懷，獲得熱烈迴響。在提供財富管理專業的同時注入身心養分，以永續價值與客戶一起追求豐富健康的人生。

隨著全球對AI投資增長，美股展現「Higher for Longer」的多頭潛力。永豐金證券資深經理陳泓睿指出，以輝達（NVIDIA）為代表的科技龍頭顯示出市場對AI技術的高度期待，美國穩健的經濟成長進一步支撐這一趨勢。此外，在聯準會走向降息循環下，有利債券未來報酬表現，資金可望輪動，投資人可透過多元資產配置，在股債市場中分散風險，並掌握成長機會，特別是健康護理、必須消費與科技產業，適合在降息環境下長期布局。

美國總統大選塵埃落定，富蘭克林投顧協理鄭婷云指出，市場在選後情緒回穩，美股隔年表現通常穩健，加上美國經濟成長與通膨放緩，預期降息循環持續，有利股市和債市表現。建議投資人採用「受惠降息」、「抗波動」及「強勢股」三個策略面向來做基金資產配置，可趁機布局強勢科技類股，同時利用債券型基金以及穩定月收益基金作為核心配置降低波動風險，達成攻守兼備的效果，讓投資組合在多變的市場環境中保持穩健成長。

累積財富，也要打造健康人生。食安專家譚敦慈深入分享健康飲食的重要性，現場傳授如何正確搭配食物，以幫助身體代謝加工食品中的有害物質；並教導正確清洗蔬果的方法，去除殘留農藥。此外，她還親自示範增強肌力的運動，幫助預防骨質疏鬆和肌少症的發生。現場來賓熱情參與，紛紛跟隨老師動起來，場面氣氛熱烈，體現出健康飲食結合適當運動的重要性。

健康是最寶貴的財富，唯有擁有健康的體魄，才能更好地把握投資機會，享受財富帶來的成果。永豐金證券致力為客戶提供全方位財富管理服務，積極追求數位金融創新，落實永續投資核心價值，並以客戶在不同人生階段的投資需求與期待為出發點，推動創新數位化與客製化服務，更與公益團體攜手，通過愛心支持回饋社會，與客戶共同追求健康、富足的永豐生活，實現身心富足的美好願景。

美國經濟 降息

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