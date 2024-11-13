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走路也要設定KPI！ ｢人生百年｣時代能夠活得健康長壽

聯合新聞網／ 中尾隆一郎
走路示意圖／Ingimage。
走路示意圖／Ingimage。

日常生活也能利用KPI？輕鬆掌握健康快樂的祕訣！

根據倫敦商學院教授林達．葛瑞騰（LyndaGratton）的《100歲的人生戰略》（The100-YearLife:LivingandWorkinginanAgeofLongevity）一書，未來將進入「人生百年」時代，而大家都希望盡可能健康地度過這段人生。

我曾訪問過團隊醫療論壇的主持人秋山和宏，他同時也是一名醫師。雖然有點長，以下仍將引用他所說的內容。

「隨著醫療的發達，人們的平均壽命大幅延長。

當然，飲食生活穩定等也是重要因素，而日本人的平均壽命無論男女，與戰後相比都延長了30歲以上。

另一方面，儘管人們的壽命延長，臥床不起等生活無法自理的時間正在增加，這也是事實。

世界衛生組織（WorldHealthOrganization,WHO）在2000年提出『健康壽命』的概念，其計算方式是：平均壽命減去無法生活自理的期間。

健康壽命與平均壽命的差距，在日本大約是10年，這代表需要醫療或照護的期間大約長達10年，而這個『人生最後10年的問題』就成了要緊的課題。

也有研究結果發現，觀察男性人生的最後10年，活得精神飽滿卻在最後突然駕鶴西歸的人約10%、逐漸老化的人約70%，最後臥病在床的人則約20%。

在人生最後10年的問題中，先是逐漸無法行走，接著因為吞嚥障礙而無法進食，最後出現認知障礙，導致生活無法自理。

而防止這些問題的有效方法，就是維持肌肉量。

因老化或疾病，導致肌肉量減少的狀態稱為「肌少症」（Sarcopenia，Sarco：肌肉，Penia：減少）。只要維持肌肉量，能夠健康步行的期間就會延長。除此之外，舌頭與上下顎等肌肉也會影響吞嚥功能。

據說，β-類澱粉蛋白的累積是造成阿茲海默症的原因之一，運動則可以看到改善的效果。

摘自今周刊《主管必看！最強KPI管理術：活用10大步驟、53張圖表，績效輕鬆達標》，作者：中尾隆一郎
摘自今周刊《主管必看！最強KPI管理術：活用10大步驟、53張圖表，績效輕鬆達標》，作者：中尾隆一郎

再者，現在也發現人類若感染或受傷，身體會燃燒肌肉，而非靠點滴的能量與之對抗。手術對身體而言也屬於一種外傷，因此若肌肉量不足，即使手術成功，體力也無法負荷，將提高風險。因此，最近也有越來越多術前診斷將體力列入評估。」

靠走路維持肌肉量

維持肌肉量，對於在｢人生百年｣時代能夠活得健康長壽是至關重要的。

而維持肌肉量的方法之一，就是盡量多走路。

也就是說，走路是關鍵流程CSF，而步數等則是KPI。

閱讀關於走路的文章，可以看到各式各樣的意見，例如多走路是好的，或者走太多並不好。

我想每個人的效果差異可能很大。

我自己的目標是每天走1萬5,000步。

換算起來，我每10分鐘可以走1,000步，所以相當於一天要走150分鐘。

我現在以早上或是下班回家途中散步的方式來達成這個步數目標。

（本文摘自今周刊《主管必看！最強KPI管理術：活用10大步驟、53張圖表，績效輕鬆達標》，作者：中尾隆一郎）

CSF KPI 人生 績效 運動 阿茲海默症

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