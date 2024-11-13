騙子、神棍說的話也都有「部分道理」 但能說是合邏輯嗎？ 4個字完美打臉

「以上這些，是黑狗要自己做的部分。」貓頭鷹轉頭面向鸚鵡說道：「鸚鵡，你之前做得很好，以後只要繼續陪伴黑狗，繼續鼓勵他。有空時，兩人一起去做些輕鬆、自在、真正想做的事，這樣就可以了。」

聽完貓頭鷹的建議，黑狗再開口時語氣多了一份輕鬆的愉悅：「聽了前輩實用又簡單的建議，我真的如釋重負，謝謝您的指導。我相信這些方法一定可以大幅減輕我心裡的壓力和焦慮。」話語中充滿了感激和期待。

聽了貓頭鷹和黑狗的交流，烏龜很替黑狗感到高興，但也忍不住心裡的好奇問道：「請問前輩，『治本』的方法是什麼？是否包括深入思考和反思，以及瞭解問題的本質和背後的原因？同時，是不是也要不斷提升自己的思考力和解決問題的能力？」

貓頭鷹一邊認真傾聽，一邊微笑和點頭，然後說：「你的問題和說明都很好。你說的深入思考、反思和瞭解問題的本質，還必須瞭解『具體方法』是什麼、彼此之間有什麼關聯，否則就會像許多專家、學者都說『年輕人要會獨立思考』，卻沒有講明『具體方法』，這是遠遠不夠的。」

（本文出自《超維邏輯思考力》) 烏龜尷尬地笑著說：「我還真的沒想過。」

貓頭鷹微笑地說：「嗯，最少你很誠實。簡單來說，就是要善用超維邏輯思考來處理職場和生活中所遇到的各種問題。因為不論在職場或生活中，思考和努力都一樣重要。尤其在複雜又變化快速的科技時代中，如果不夠明智，即使很努力，不論是職場、創業，或是理財投資，還是戀愛婚姻，成功、幸福的機會就會很渺茫。」

「烏龜剛才說的那些思考，就屬於邏輯思考的一部分，但因為多數人沒有深入鑽研，更沒有融會貫通，所以就無法想清楚那些思考的彼此關聯是什麼，也想不明白邏輯思考具體要按照『哪些邏輯』來思考，當然也就無法活用邏輯思考來處理真實世界的複雜問題了。所以，解決黑狗焦慮的『治本』方法，就是要學會邏輯思考。」

貓頭鷹微笑著暫停了幾秒，才又繼續說：「超維邏輯思考的具體方法，是要融會貫通形式邏輯、思考邏輯和各種思考模型，並且和我們身處的四維世界契合，得出的方法才會『易學好用』。」

「很多思考課程都只教授某種特定的思考模型，但實際上，思考模型遠超過百種。因此，學習了某些思考模型，比如架構思考、心智圖、設計思考法等等，的確可以提升一點思考力，讓思考、表達比較條理化，但由於每一種思考模型的適用情境都很有限，並無法適用各種思考情境。例如，無法明智判斷訊息真假或道理對錯、不能看清問題本質、不能活用知識等等。」

這番話和鸚鵡原本的認知有出入，所以，她立刻果決地請教貓頭鷹：「前輩，我有個問題想請教。『有道理』不就是『合邏輯』嗎？一個人的表達如果聽來有道理，應該就算是懂得邏輯思考了吧。」

貓頭鷹微笑地看著鸚鵡，輕輕地點了點頭，表示對她勇敢提問的贊同，並對她說：「嗯，這個問題很好，很值得深思和交流。許多人的想法也和你一樣，認為有道理就是合邏輯，然而，騙子、神棍說的話也都有『部分道理』，但能說是合邏輯嗎？邏輯是要符合『充足理由』，而不只是有『部分理由』。之後我們會再深入地交流，仔細探討清楚鸚鵡問的這個問題；但在這之前，我要先問你們一個問題：你們認為，愛情和金錢哪個重要？」

黑狗和鸚鵡很有默契地轉頭相視，異口同聲地說：「愛情。」

烏龜則說：「金錢更重要。」

聽了三人的回答，貓頭鷹微笑著說：「如果從邏輯思考來看，這個問題的答案就是『資訊不足，不足以回答』。因為在實際的生活中，我們很少只是考量單一條件或單一因素，就連『過年旅遊去哪裡玩？』這個看似輕而易舉的決定，背後可能受到多個因素影響，如預算、休假天數、交通便利性、地方治安等等，更何況重大的事情呢。」

（本文出自《超維邏輯思考力》作者：李守忠、傅皓政)