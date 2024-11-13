現代人常把許多問題訊息纏成毛線團 專家提解方：超維邏輯思考力

約定的日子終於到來，烏龜帶著黑狗和鸚鵡，準時來到了貓頭鷹的辦公室。辦公室是一座獨立的兩層洋房，一樓的大門敞開著，似乎在歡迎任何人的到來。陽光灑在辦公室的木地板上，映照出一片溫暖又寧靜的氣氛。

貓頭鷹微笑著歡迎來訪的三位年輕人。烏龜笑著說：「前輩，這是我表弟黑狗和他的女朋友鸚鵡。他們特地前來，希望能從您這裡得到一些指引。」

貓頭鷹的目光充滿了理解和溫暖，微笑地點頭說：「歡迎你們到來，烏龜之前已經跟我大致說明了你們的來意。你們有顆積極面對問題又願意主動學習的心，非常難得。人生的道路上免不了有各種問題，但不用擔心，都有方法可以解決。」

四人圍坐在一起，房間裡除了咖啡的香味，還彌漫著一種平等、開放的氣氛。寒暄過後，黑狗便迫不及待地一股腦說出他的困惑和焦慮。同時貓頭鷹也看到，烏龜和鸚鵡都不由自主地跟著點頭。貓頭鷹靜靜聆聽，他知道這些不僅是生活的難題，更是人心靈上的重擔。一聽完，他就知道了問題的根源，也知道如何幫助黑狗了。

（本文出自《超維邏輯思考力》) 「黑狗，你可能掉進生活的流沙了。」貓頭鷹一開口，就用比喻直接指出問題的關鍵。

「前輩，請問這是什麼意思？」

大問題沒處理 就容易產生壓力

貓頭鷹解釋說：「生活中，我們每個人都會遇到各種問題。小問題即使沒處理好，影響也很小，所以很容易就跨過去了；但如果問題比較重大，又不知道如何解決，生活、心裡就有一部分好像被絆住，產生較大的困惑和壓力。」

「如果同一時期有幾個重大問題一起發生，困惑和壓力還會相加，甚至相乘。累積到一定程度，再經過一定的時間，就會再進一步升級至更有感覺的焦慮感。如果焦慮嚴重到一定程度，還可能會失去希望，甚至最後選擇放棄人生。」

「也就是說，重大的問題或困惑如果沒有處理好，就很可能會持續累積成壓力、焦慮，讓我們如同陷入流沙，最後甚至將我們淹沒。」

不光救急，也要治本

說到這裡，貓頭鷹特地停頓一下，讓三人思考一會，才又繼續說：「所以，面對這些情況，要像高明的醫生醫治重病一樣，既要有『救急』的方法，更要有『治本』的方法。救急方法可以快速改善難受的壓力、痛苦的焦慮，讓我們可以較正常地生活，但還是要治本才可以根除問題，讓問題不會一再發生，甚至更加嚴重。」

「然而，請先健康地看待每一個挑戰，每一次正常的痛苦，都是我們成長的動力，因為它們會逼使我們思考、學習、行動，成為更好的自己。」貓頭鷹引導他們走向更寬廣的視野，進入更深層的思考。

黑狗看著前輩貓頭鷹，歎了一口氣，緩緩地開口說道：「前輩，您說的這個過程：問題、困惑、壓力、焦慮、無望，正是我的痛苦經歷。我就是陷入這種流沙般的漩渦裡，感覺到深深的無助和迷茫，差點就要放棄人生了。」

黑狗轉頭看著女友和表哥，眼神滿是柔情和感謝：「幸運的是，我有一直陪伴在我身邊的女友及表哥，鼓勵著我。因為他們的支持和陪伴，我在面對問題和焦慮時才有不放棄的力量。今天幸運地聽到您的智慧指導，更讓我重新看到希望。我相信，通過向您學習，我可以找到解答，克服困難。可不可以先告訴我，您剛才說的『救急』方法和『治本』的方法分別是什麼？」

運用「超維邏輯思考力」

貓頭鷹微笑地點頭：「首先，你需要學習正面思維。不過，正面思維雖然可以帶給我們一些信心、力量，但在面對重大問題和壓力時，不能只有正面思維，還要有救急、治標的方法，更要有治本的有效方法。」

「因為你現在還沒有足夠的『超維邏輯思考力』，還無法同時思考、處理好你剛才說的那幾個重大問題。所以，『救急』的方法就是，針對這幾個問題，你先思考一個你認為『重要又緊急』的問題就好，其他不急著處理的重要事情先放一邊。」

他繼續解釋：「在同時面對許多資訊或者多個問題時，如果沒辦法好好運用『超維邏輯思考』，我們常常容易把許多問題、訊息、知識、經驗，像很多毛線一樣纏成一團，導致問題更解不開而困惑、焦慮。所以，一次只面對一個問題，不要同時思考多個問題，你就不會因負擔過重而有很大壓力。有時候你還是會不由自主地想到其他問題，這很正常，只要再把注意力轉回你要解決的那一個問題就好，不需要過度糾結於『說不想，怎麼又去想了』的自責情緒裡。」

說到這裡，貓頭鷹話鋒一轉：「建議你每天練習冥想，從每天五分鐘開始就好。同時做點適當的運動，先選擇自己喜歡又簡單的運動來做。不管是冥想還是運動，每天都不用做太多，一開始的目標只是要逐漸養成『鍛練身體和心靈』的習慣，因為我們的身、心、靈是互聯互通的，彼此互相影響，所以最好是都持續鍛練。」

「養成習慣後，你就已經克服自己的一部分惰性了，再繼續看情況增加時間就好了。等到身體和內心開始感受到冥想和運動的好處時，你自然就會更有動力去持續做下去，也就開始進入良性循環。」

「最後一點，如果環境許可的話，請盡量做真實的自己，因為長期『包裝』、『偽裝』是違背心靈的，會讓人心累、不快樂。」

（本文出自《超維邏輯思考力》作者：李守忠、傅皓政)