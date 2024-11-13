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中國CPI增長低迷 市場預期再陷入通縮機率不高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
中國10月CPI月減0.3%、年增長0.3%，維持正增長但仍低於市場預估。新華社
中國10月CPI月減0.3%、年增長0.3%，維持正增長但仍低於市場預估。新華社

中國10月CPI月減0.3%、而年增長0.3%，維持正增長但仍低於市場預估的0.4%，另外核心CPI年增長0.2%仍是疲弱整理。

國內大型法人機構表示，觀察其中細項，食品價格上漲2.9%、而非食品價格下降0.3%，另外消費品價格上漲0.2%，以及服務價格上漲0.4%，反應這次通膨驅動利為食品價格低基期紅利，而非實體經濟需求復甦。

展望未來，9月底至今，人行陸續推出降息、降準及支持股房市等刺激措施，然目前房地產景氣低迷，這次細項中也看到服務價格仍未見起色，商品價格也持平增長，短期物價維持低迷狀態不變。

同時，近日人大公布規模人民幣10兆元協助地方政府解決債務危機計畫，以更寬鬆財政政策支撐內需及提振消費者信心，加上2025年可望進一步降息，因此，未來通膨再度陷入通縮機率也不高。

另外，中國10月PPI年衰退2.9%，維持連續25個月收縮，跌幅高於市場預期的衰退2.5%，也代表通縮循環仍持續惡化。細項中，石油天然氣開採業價格下降2.4%是主要拖累，不過有色金屬礦業及加工業價格分見上漲0.9%及2.1%，成為PPI動能最大支撐。

展望未來，隨著刺激經濟政策陸續出台，市場對工業價格反彈預期也增強，其中因鋼鐵生產訂單增加，近期鋼鐵價格大幅走高，也開始反映在過去疲弱的黑色金屬及加工業價格，這次分見月增長0.3%及3.4%，顯見未來PPI價格再探低機率也不高。

但值得注意的是，出口面臨川普的高關稅風險，出現提前拉貨的短期高增長預期不會維持太久，因此對商品價格持續回升時間及空間，預期都不會太長及有限。

降息

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