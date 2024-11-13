「等你是個咖，才有資格掉眼淚！」 Vito大叔：不只演藝圈職場也差不多如此
「等你是個咖，才有資格掉眼淚！」
我時常覺得五光十色的演藝圈跟創作者圈很像，有一些高高在上讓人景仰的大咖，好多令你心存敬畏的中咖，還有無數還在拼命努力往上爬的小咖。
其實在職場上也是差不多。走在人生這條長長的修煉路上，你得經歷一定的歷程之後，才能夠慢慢認識、看清、並且成為真正的自己。
《影后》鍾欣凌講出的這句話，加上這段劇情實在太勵志！雖然我還不是個咖，但想起了自己這一路走來的辛酸，還是忍不住偷偷掉下了幾滴男子淚...
待會要乖乖出門上課賺錢了，等晚上回家之後，再繼續追下去。
看戲也是很棒的一種覺察，透過內觀，你會發現更多的驚奇感受！
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