快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

「等你是個咖，才有資格掉眼淚！」 Vito大叔：不只演藝圈職場也差不多如此

聯合新聞網／ Vito 大叔
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

「等你是個咖，才有資格掉眼淚！」

我時常覺得五光十色的演藝圈跟創作者圈很像，有一些高高在上讓人景仰的大咖，好多令你心存敬畏的中咖，還有無數還在拼命努力往上爬的小咖。

其實在職場上也是差不多。走在人生這條長長的修煉路上，你得經歷一定的歷程之後，才能夠慢慢認識、看清、並且成為真正的自己。

影后》鍾欣凌講出的這句話，加上這段劇情實在太勵志！雖然我還不是個咖，但想起了自己這一路走來的辛酸，還是忍不住偷偷掉下了幾滴男子淚...

待會要乖乖出門上課賺錢了，等晚上回家之後，再繼續追下去。

看戲也是很棒的一種覺察，透過內觀，你會發現更多的驚奇感受！

◎本文內容已獲 Vito 大叔 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

影后 演藝圈 職場

延伸閱讀

台積電（2330）重挫！網猜「跟川普有關」：利空來了

清流君嗆00929垃圾中的霸主！他力挺高股息ETF：續買0056、00919

006208越來越貴不敢買⋯網酸：不然怎麼賺？曝選ETF兩大重點

00878這一個月以來最抗跌…勝過00919甚至00713！ 伊森：高股息ETF即便會破發但價值不變

相關新聞

「等你是個咖，才有資格掉眼淚！」 Vito大叔：不只演藝圈職場也差不多如此

「等你是個咖，才有資格掉眼淚！」

中國CPI增長低迷 市場預期再陷入通縮機率不高

中國10月CPI月減0.3%、而年增長0.3%，維持正增長但仍低於市場預估的0.4%，另外核心CPI年增長0.2%仍是疲...

美國選後再降息 債市投資雙管齊下

聯準會繼9月起降利率2碼後，11/7於美國大選後宣佈再降息1碼至4.5%~4.75%符合市場預期。主席鮑爾重申就業市場持...

實質薪資5萬8打敗通膨？全網一片哀號：房價電價漲幅有算進去？

基本工資提高、加薪…這些你有感嗎？主計總處昨天發布今年1至9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數4萬6364元，實質總薪資平均數…

女兒問爸媽存款2000萬＋1間房能退休嗎？網見「惡習」全阻止：妳是累贅

想安穩退休，存款究竟要有多少才能生活無虞？近日有名網友發文指自己是月薪5萬的月光族，不確定自己是否該多存點錢…

主管必看…KPI亂訂如「駕駛車速表失準的車輛」！ 執行者既困難也無效果

根據錯誤的指標進行管理，當「似是而非的KPI」數值惡化時，即使試圖檢討對策，現場工作人員會疑惑「指標是不是有問題？」、「目標太高了吧？」也是理所當然的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。