實質薪資5萬8打敗通膨？全網一片哀號：房價電價漲幅有算進去？

基本工資提高、加薪…這些你有感嗎？主計總處昨天發布今年1至9月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數4萬6364元，實質總薪資平均數則為5萬8098元，官員還說薪資增速超過通膨，調查一出，引發網路上不少網友們熱議。

不少人質疑這樣的計算方式，「通膨有把房價算進去嗎？」、「電價漲幅有算進去嗎？」、「前提是主計總處的通膨率能真實反映通膨幅度嗎？」、「物價漲到快被抓走了」。

還有人自嘲是自己拉低了大家的薪水，ptt上更有人留言表示、「永遠不知道在哪個平行宇宙漂流的主計處」、「應該有算入詐騙集團所得」、「現在詐騙收入也列入平均就對了？」、「可能詐騙集團也有報稅對吧」。

另外，更多人覺得對經濟好轉無感，紛紛在爆料公社臉書粉專底下留言哀號「不知道有多少老闆有看到這篇」、「我已經最少做兩份工作了，不夠的請幫我補足」、「年度最佳笑話之一」、「每次加薪都加到外勞，是不是現在外勞都領5.6萬以上了？」、「不夠的主計處要不要補給我？」、「請算實領，別把公司勞健保加下去」。

但也有人認為其實主計總處沒算錯！只是貧富差距過大，就跟生育率一樣，結婚夫妻生育率其實是上升的，但結婚的人太少了。根據主計總處調查也顯示，今年的實質薪資增幅創4年新高，原因主要受惠於基本工資調升，顯示薪資分配已往好的方向發展。