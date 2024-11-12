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女兒問爸媽存款2000萬＋1間房能退休嗎？網見「惡習」全阻止：妳是累贅

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示爸媽有2000萬存款，加上一間房子，這樣的條件是否已經可以退休？ 示意圖／ingimage
一名網友表示爸媽有2000萬存款，加上一間房子，這樣的條件是否已經可以退休？ 示意圖／ingimage

想安穩退休，存款究竟要有多少才能生活無虞？近日有名網友發文指自己是月薪5萬的月光族，不確定自己是否該多存點錢，來負擔雙親的開銷，文章一出大部分網友皆留言指原po才是讓爸媽擔心的最大根源。

原po在Dcard指出，媽媽53歲擁存款2000萬還有一間自住房子，本身沒有負債，平常生活也很節儉，媽媽跟爸爸住在一起，且兩個人一個月花不到2萬元，爸爸尚在工作未領退休金，她好奇以她爸媽的條件「這樣可以退休了嗎？」

不少網友看完皆紛紛留言「妳才是他們的累贅」、「月光族去擔心一個2千萬存款的錢夠不夠？我到底看了什麼」、「妳要讓他們安心退休，首先別當月光族」、「妳爸媽不敢退休應該也是因為妳吧」、「怕爸媽花到後面，沒有財產留給她？」

也有網友給出建議，「妳可能要先檢討自己不要當爸媽的拖油瓶」、「妳不要啃老對妳爸媽就是最大的幫助了」、「妳爸媽若是有醫療保險就夠了，退休無虞，60歲再領勞保退休金」、「小心別被詐騙，應該是夠」、「拿個500萬去買高股息，平均月配息也能破萬」、「光利息就可以支撐生活開銷了」。

不過也有人認為原po爸媽即便有錢，原po仍要多少存一點錢，「還是要存，未來生病了錢就花更多」、「5萬為了自己也絕對要存，不要想說父母不用照顧就可以用掉，任何意外就會拖累家人」、「來個需要燒自費藥的癌症就完全不夠了」。

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