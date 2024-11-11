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2025請假攻略懶人包…「文字、日曆」兩圖必存！ 蜜蜂爹：過年狂休16天、連休9天有5個
2025請假攻略
大家好，我是蜜蜂爹；今天這集來聊聊「2025的超狂請假攻略」。
去年大受好評...今天一樣大放送，雙11如果沒買東西也沒關係，一樣讓你收穫滿滿，絕對是最有誠意的請假攻略！
本攻略僅提供放長假的方法參考...不是要你全請，可以選其中幾個時段來請，特別是農暦春節可以來個超狂COMBO！
原本春節就有9天假期，如果往前再請5天，直接享有長達16天的連假。
相當於半個月不用上班，完全可以安排歐洲或美國長途旅行，非常划算！
另外請特別注意，2025年2月8日是補班日，記得不要忘記設鬧鐘喔!
2025/02/08（六）補班日
補1/27農曆春節連假
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