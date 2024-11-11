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2025請假攻略懶人包…「文字、日曆」兩圖必存！ 蜜蜂爹：過年狂休16天、連休9天有5個

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
勞工示意圖，人物與新聞無關。來源／聯合報系資料照片
勞工示意圖，人物與新聞無關。來源／聯合報系資料照片

2025請假攻略

大家好，我是蜜蜂爹；今天這集來聊聊「2025的超狂請假攻略」。

去年大受好評...今天一樣大放送，雙11如果沒買東西也沒關係，一樣讓你收穫滿滿，絕對是最有誠意的請假攻略！

本攻略僅提供放長假的方法參考...不是要你全請，可以選其中幾個時段來請，特別是農暦春節可以來個超狂COMBO！

原本春節就有9天假期，如果往前再請5天，直接享有長達16天的連假

相當於半個月不用上班，完全可以安排歐洲或美國長途旅行，非常划算！

另外請特別注意，2025年2月8日是補班日，記得不要忘記設鬧鐘喔!

2025/02/08（六）補班日

補1/27農曆春節連假

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

春節 補班日 連假 雙11

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