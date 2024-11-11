2025請假攻略懶人包…「文字、日曆」兩圖必存！ 蜜蜂爹：過年狂休16天、連休9天有5個

投資和存錢的意義是什麼？近日一名網友在Dcard發文表示，自己目前已經有一筆存款，因為不打算創業也沒有打算買房，再加上長期投資，所以目前存款已經存有不少的金額，不過卻也不知道應該拿來做什麼，直言很沒有意義。

2024-11-10 12:41