「幸福」不是得到想要的東西？ 王木木：是擁有享受當下的能力

我不快樂，但我很幸福

因為我擁有幸福所需要的，真正的能力。

你覺得幸福是什麼？是有一份收入好、穩定性高的好工作？是買房？是愛情長跑？

很多人以為，幸福是持續的高能量，只要得到XX，就會永遠快樂，再也不會痛苦。

然而實際的情形是，得到想要的東西，並不會真的幸福。

一位事業有成的朋友說：

「我犯過最大的錯，是以為得到了某樣東西，就會幸福。」

得到了所謂的幸福 後續卻又多了更多的問題

示意圖／Ingimage。

「無論賺了多少、title 是什麼、在哪間公司工作、買了什麼、得到什麼東西...當目標一一實現的時候，卻發現自己並不如當初想像的那麼幸福，這些事帶來的幸福，都很短暫。」

棘手收到心儀工作的錄取信，還是會遇到雞掰小人、靠北客戶，還是會被主管釘一點都不想追的績效；

婚禮上，大家會說「好幸福喔」，一起生活之後，柴米油鹽醬醋茶的摩擦，才是不幸的開始；

就算賺很多錢，財富自由了，轉而煩惱每天要做什麼事情好？這樣沒有貢獻的人生，有什麼意義？我們汲汲營營追求的「幸福」，好像都在追到之後，冒出更多問題？

所以，我不覺得幸福是找到喜歡的工作、愛情開花結果、財富自由。

幸福是能擁有「享受當下的能力」 即便身處逆境

示意圖／Ingimage。

經歷過前陣子的低潮和自我懷疑，我覺得真正的幸福，是「懂得享受」。

這裡的享受，不是享受美食、享受旅行這種物質上的享受，而是擁有「享受當下的能力」。

我觀察身邊事業有成、滿意人生的人，當然也會遇到不快樂和挫折。

但是他們會把困難當成挑戰，即使最後沒有成功克服，他們也深深相信，自己會在挑戰的過程中，學到寶貴經驗，因此不會把沮喪渲染出去。

他們甚至有點變態的覺得，失敗很好玩。

我們的心是自由的。面對小人同事，我們可以跟著一起沈淪，互搞辦公室政治，也可以選擇感謝同事，幫助自己提升人際手腕。

幸福的人，選擇去愛生命中的靠北時刻。

尼采說，這叫「命運之愛」：不管生命中的事件是好是壞，無論發生什麼樣的遭遇，我們都全然接受，並擁抱它們。

低潮和自我懷疑佇立在我的生命中，但當我從「沮喪」的刻，跑到「享受」那一端，我不快樂，但我很幸福。

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