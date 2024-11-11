快訊

夢想豪宅變陸地孤島 東京超高層大樓的生活實況

認了！遭爆不倫39歲觀光大使 日民主黨魁玉木雄一郎道歉

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這事有關

同事都獲爸媽200萬投資…她嘆差距過大很挫敗 網安慰：輸的不是你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友身邊的同事大學時都會獲得爸媽「200萬」的資助買股票，讓她覺得很挫敗。示意圖／ingimage
一名女網友身邊的同事大學時都會獲得爸媽「200萬」的資助買股票，讓她覺得很挫敗。示意圖／ingimage

每個人的家庭背景不一樣，起點也不見得相同，欲求進步時應與自己比較。一名女網友發文感嘆，她身邊的同事都在研究金融投資書籍，甚至在大學時爸媽都會給「200萬」投資股票，讓她不禁感嘆：「總覺得好挫敗」。

一名女網友在Dcard發文，表示她今年22歲，身邊的同事無論同齡還是年紀更大，下班後都會研究「金融投資」相關的書籍，也會去買股票做投資練習，她只有大二時買過金融跟股票投資類的書籍來看，但完全看不懂後就放棄了。

原PO表示，工作時都會聽到同事們討論股票投資，她卻完全融入不了話題，感到很「挫敗」，尤其是聽到一位同齡的同事跟她說：「不是每個人上大學爸媽都會給200萬去做投資嗎？妳沒有嗎？」讓她感到更加難受，她從高中就開始打工賺學費，大學則是全額貸款，根本不可能有多餘的金錢去投資。

原PO透露，和同事們聊天後發現，她們大學時父母都會至少給200萬和一間套房，教她們股票投資，與她們比較時，就會感覺自己「什麼都不會」。

此文一出，不少網友勸原PO起點不同，不要跟其他人比，「父母那輩已經輸了，不用檢討自己」、「不用跟別人比，比不完」、「幹嘛在意同事講什麼，每個人每個家庭不是都一樣」、「妳不要輕易就否定自己，每個人都是獨一無二的，他們只是對金融比較了解或是家裡比較有錢而已」、「妳可以跟條件好的人當同事，換個角度來看妳也是跟他們一樣優秀的人」。

也有網友分享自身金融投資的經驗，勉勵原PO，「我也是大學打工和背學貸，早早就想研究股市投資理財，結果發現自己這點本金投了也沒用。過好自己的生活就好，加油」、「股票投資不用太厲害，什麼都不懂的人，買0050完全不用管漲跌，5年、10年後再來看報酬是很可觀的」。

學貸 理財 職場

延伸閱讀

1行業沒底薪可月領8萬 過來人點頭：有技術肯吃苦10萬不難

她擔憂邁入年底工作難找 網安慰：撐過「這時間點」就好

通勤半小時被嫌久！他面試20分鐘都自己發問 怒批「浪費時間」

他曝「沒房貸的員工很可怕」掀熱議 網揭真強者：隨時可不幹

相關新聞

同事都獲爸媽200萬投資…她嘆差距過大很挫敗 網安慰：輸的不是你

每個人的家庭背景不一樣，起點也不見得相同，欲求進步時應與自己比較。一名女網友發文感嘆，她身邊的同事都在研究金融投資書籍，甚至在大學時爸媽都會給「200萬」投資股票，讓她不禁感嘆：「總覺得好挫敗」。

有點蠢但有效！盤點10個美國論壇爆紅省錢妙招 今天就能開始

被稱為美版PTT的Reddit論壇，有一個節儉達人討論區。近日「不費力、聽起來有點蠢但有效」的省錢法，引起熱烈討論。

婚後共同創業 離婚後股權怎麼分？

小敏和阿強，從校服走到婚紗，是親友眼中的模範夫妻。大學畢業後結婚，婚後兩人拿著資金50萬元創業，從一間小小10坪辦公室開始打拼，20多年努力下，公司市值慢慢成長到5億元，成為兩人最大的資產。其中阿強持

不買房也不創業！他困惑大筆存款的意義 網曝1重點：有底氣

投資和存錢的意義是什麼？近日一名網友在Dcard發文表示，自己目前已經有一筆存款，因為不打算創業也沒有打算買房，再加上長期投資，所以目前存款已經存有不少的金額，不過卻也不知道應該拿來做什麼，直言很沒有意義。

《在熙的男，朋友》彼此痛苦相互了解 我們的友情超越了愛情

在熙（金高銀 飾）是個有話直說、直來直往、想什麼就做什麼的隨心所欲個性的人；而興秀（魯常泫 飾）是對課業及異性都不感興趣，害怕受傷所以習慣性地保護自己，和所有人事物都刻意保持距離。

愛花錢消費的人很難買房？ 一票人點名1自身條件才是關鍵

在這房價、物價高漲的時代，多數人薪水不高，買不起房的情況下乾脆及時行樂。有網友好奇想問大家，現在的人娛樂花費多，不會理財儲蓄，是否是造成無法買房的原因之一？貼文引起不少討論，當中有人就點名與收入有關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。