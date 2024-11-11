同事都獲爸媽200萬投資…她嘆差距過大很挫敗 網安慰：輸的不是你

每個人的家庭背景不一樣，起點也不見得相同，欲求進步時應與自己比較。一名女網友發文感嘆，她身邊的同事都在研究金融投資書籍，甚至在大學時爸媽都會給「200萬」投資股票，讓她不禁感嘆：「總覺得好挫敗」。

一名女網友在Dcard發文，表示她今年22歲，身邊的同事無論同齡還是年紀更大，下班後都會研究「金融投資」相關的書籍，也會去買股票做投資練習，她只有大二時買過金融跟股票投資類的書籍來看，但完全看不懂後就放棄了。

原PO表示，工作時都會聽到同事們討論股票投資，她卻完全融入不了話題，感到很「挫敗」，尤其是聽到一位同齡的同事跟她說：「不是每個人上大學爸媽都會給200萬去做投資嗎？妳沒有嗎？」讓她感到更加難受，她從高中就開始打工賺學費，大學則是全額貸款，根本不可能有多餘的金錢去投資。

原PO透露，和同事們聊天後發現，她們大學時父母都會至少給200萬和一間套房，教她們股票投資，與她們比較時，就會感覺自己「什麼都不會」。

此文一出，不少網友勸原PO起點不同，不要跟其他人比，「父母那輩已經輸了，不用檢討自己」、「不用跟別人比，比不完」、「幹嘛在意同事講什麼，每個人每個家庭不是都一樣」、「妳不要輕易就否定自己，每個人都是獨一無二的，他們只是對金融比較了解或是家裡比較有錢而已」、「妳可以跟條件好的人當同事，換個角度來看妳也是跟他們一樣優秀的人」。

也有網友分享自身金融投資的經驗，勉勵原PO，「我也是大學打工和背學貸，早早就想研究股市投資理財，結果發現自己這點本金投了也沒用。過好自己的生活就好，加油」、「股票投資不用太厲害，什麼都不懂的人，買0050完全不用管漲跌，5年、10年後再來看報酬是很可觀的」。